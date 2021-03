Gelderland denkt aan organisatie Super WK wielrennen 2027

Als het aan Jan Markink ligt, wordt het Super WK wielrennen in 2027 in Gelderland georganiseerd. Dat meldt De Gelderlander. Markink is lid van het College van Gedeputeerde Staten in Gelderland en heeft sport in zijn portefeuille. Hij gaat onderzoeken of Gelderland het evenement wil en kan organiseren.

Het idee van Markink is om de baanwedstrijden in Omnisport Apeldoorn te organiseren en de crosswedstrijden op het topsportcentrum Papendal in Arnhem. De andere disciplines zouden doorheen de provincie moeten plaatsvinden. Het is nog niet bekend of Gelderland ook andere provincies of regio’s bij het plan wil betrekken.

Als het College van Gedeputeerde Staten in Gelderland akkoord gaat, moet het plan ook nog langs de statenleden van de provincie. Hoeveel de eventuele organisatie van het UCI-evenement gaat kosten, is niet bekend. Gelderland zou zich met het binnenhalen van het Super WK willen profileren als sportprovincie.

Eind februari werd bekend dat de KNWU, Papendal en TIG Sports het zogenoemde Super WK wielrennen naar Nederland willen halen. Tijdens dat evenement worden in een periode van twee weken wereldtitels verdeeld in bijna alle wielerdisciplines van de UCI. In 2023 is Glasgow de eerste stad die een dergelijk WK organiseert.