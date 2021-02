‘Nederland wil Super WK wielrennen 2027 organiseren’

Nederland is van plan zich kandidaat te stellen voor de organisatie van het Super WK wielrennen in 2027. Dat meldt de NOS. Op het zogenoemde Super WK worden in een periode van twee weken wereldtitels verdeeld in alle wielerdisciplines van de UCI.

De Nederlandse wielerunie KNWU, nationaal topsportcentrum Papendal en sportmarketingbureau TIG Sports zijn de drijvende krachten achter het aanstaande bid van Nederland bij de UCI. De aanmelding moet nog gebeuren.

Op een Super WK, dat om de vier jaar moet gaan plaatsvinden, komen alle wieleronderdelen aan bod. Van wegwielrennen en baanwielrennen tot para-cycling en kunstfietsen. Het eerste Super WK wielrennen is in 2023 in het Schotse Glasgow.

De UCI voorspelde twee jaar geleden dat dit ‘Super WK’ een uniek platform wordt, waar veel exposure is voor de verschillende wielerdisciplines. Fans hebben daarnaast de mogelijkheid om meerdere WK’s te bezoeken in dezelfde regio.

Onderdelen op het Super WK wielrennen 2023 wegwielrennen

para-cycling op de weg

baanwielrennen

para-cycling op de baan

mountainbike cross-country

mountainbike downhill

mountainbike marathon

mountainbike cross-country eliminator

trial

BMX freestyle

BMX

indoor cycling

Gran Fondo