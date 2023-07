Ook geen Vuelta voor Tim Merlier door volledige focus op Remco Evenepoel

Soudal Quick-Step laat Tim Merlier thuis voor de Vuelta a España dit jaar, omdat Remco Evenepoel een volledige ploeg in steun krijgt om zijn titel te verdedigen. Dat heeft tot gevolg dat de Belgische sprinter dit jaar geen enkele grote ronde zal rijden. Dat laat ploegbaas Patrick Lefevere weten aan Sporza.

Eerder deze week liet Lefevere nog weten dat er wel plek was voor Merlier in de Vuelta-selectie. “Remco had er geen probleem mee dat Tim meegaat”, zei de manager toen nog. “Hij beseft ook dat Tim hem kan helpen en omgekeerd zal de ploeg ook Tim helpen in de finale van een sprintetappe. Klassementsrenners moeten hoe dan ook vooraan zitten in de laatste drie kilometer van een koers. Je moet het dan ook niet moeilijker maken dan het is.”

Van dat plan is door Soudal Quick-Step nu toch afgestapt. Alle ballen gaan op Evenepoel en zijn ambities op een tweede Vuelta-zege op rij. Hij krijgt vooral helpers voor in de bergen mee.

Dit voorjaar liet het Belgische WorldTeam de sprinters ook al thuis in de Giro d’Italia, waar Evenepoel als kopman van start ging maar moest opgeven na een positieve coronatest. In de Tour de France-ploeg was wel een plek ingeruimd voor Europees kampioen Fabio Jakobsen, ondanks zijn aanstaande vertrek naar Team dsm-firmenich. Merlier mocht daardoor de Vuelta rijden, tot plots besloten werd Evenepoel toch naar Spanje te sturen.

‘Merlier had er geen probleem mee’

“Tim zei dat hij er zelf geen probleem mee had om eventueel een ander programma te rijden, met onder meer de Renewi Tour, waar misschien zelfs meer sprints zullen zijn dan in Spanje, en enkele eendagskoersen”, licht Patrick Lefevere toe, nadat hij afgelopen weekend met Evenepoel en Merlier sprak op trainingskamp in Italië.

“Na overleg met Tim zelf hebben we besloten om het niet te doen en hem een ander programma te geven”, gaat de teammanager verder. “Tim wou de Vuelta rijden, maar hij is een brave jongen en zei dat hij zich zou neerleggen bij de beslissing van de ploeg. Winnen is winnen: of dat nu een rit in de Vuelta of een rit in de Renewi Tour is.”