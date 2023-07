Lefevere over Vuelta-ambities Evenepoel: “Laat ons zeggen dat hij meedoet voor podium”

Tot nog toe was er twijfel over de deelname van Remco Evenepoel aan de komende Vuelta a España, maar zijn ploeg Soudal Quick-Step maakte vandaag een einde aan alle onzekerheid. De wereldkampioen zal dit najaar zijn titel verdedigen in de Spaanse ronde. Maar is hij dit jaar ook in staat om te winnen? Sporza vroeg het aan teammanager Patrick Lefevere.

“We hebben vandaag de knoop doorgehakt. Na de Giro d’Italia denk je meteen aan alternatieven. De Ronde van Zwitserland kwam misschien te vroeg voor Remco, maar hij deed toch al mee om te winnen. Op hoogtestage vroegen we ons dan af: wat gaan we doen? De Ronde van Polen, eendagskoersen… Remco rijdt duidelijk liever een grote ronde. Hij zag de Vuelta zitten, het team ook, dus gaan we ervoor”, schetst Lefevere.

Vorig jaar kroonde Evenepoel zich dus tot eindwinnaar van de Ronde van Spanje, waarmee hij de eerste Belgische winnaar van een grote ronde werd in 44 jaar. De sportieve lat ligt met andere woorden erg hoog. Evenepoel heeft al aangegeven dat hij naar de Vuelta trekt ‘voor het podium en ritzeges’. Lefevere: “Gelukkig heeft Remco graag druk. Hij is een winnaar. De eindzege? Laat ons zeggen dat hij meedoet voor het podium.”

Ploeg rond Evenepoel

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de ploeg rond Evenepoel eruit zal zien, maar zeker is wel dat Soudal Quick-Step – met Tim Merlier – ook een sprinter meeneemt naar de Vuelta. “Remco had er geen probleem mee dat Tim meegaat”, geeft Lefevere aan. “Hij beseft ook dat Tim hem kan helpen en omgekeerd zal de ploeg ook Tim helpen in de finale van een sprintetappe. Klassementsrenners moeten hoe dan ook vooraan zitten in de laatste drie kilometer van een koers. Je moet het dan ook niet moeilijker maken dan het is.”

Lees ook: Soudal Quick-Step bevestigt: Remco Evenepoel doet mee aan Vuelta a España

“We zijn bezig met de selectie. Er staan een tiental namen op papier. We weten na de Giro dat we tien of elf renners klaar moeten hebben staan. We gaan proberen om de renners die er vorig jaar bij waren, opnieuw in te zetten.”