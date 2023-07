Soudal Quick-Step bevestigt: Remco Evenepoel doet mee aan Vuelta a España

Teammanager Patrick Lefevere gaf het al aan in een interview met La Dernière Heure, maar nu is de kogel ook echt door de kerk: Remco Evenepoel zal dit najaar zijn titel verdedigen in de Vuelta a España. De Belgische formatie maakte door middel van een ludiek filmpje zijn deelname kenbaar.

Tot nog toe was er twijfel over de deelname van Evenepoel aan de komende Ronde van Spanje, maar Soudal Quick-Step – de ploeg van Evenepoel – maakt nu een einde aan de onzekerheid. In een geestig filmpje, waarin Evenepoel zelf ook zijn opwachting maakt, laat de ploeg weten dat de regerend wereldkampioen zijn opwachting zal maken in de laatste grote ronde van het seizoen.

Evenepoel had dit jaar de Giro d’Italia als grote doel. De wereldkampioen stond daar na één week koers aan de leiding, maar viel uit met een coronabesmetting. In de komende Ronde van Spanje is de 23-jarige Belg uit op sportieve revanche. De lat ligt echter hoog, aangezien hij vorig jaar de Vuelta wist te winnen. “Ik kijk uit naar een nieuw gevecht op de mooie Spaanse wegen. Tot in Barcelona!”, laat Evenepoel weten via social media.

De Ronde van Spanje vindt dit jaar plaats van 26 augustus tot en met 17 september en start met een ploegentijdrit in Barcelona. Vorig jaar kroonde Evenepoel zich dus tot eindwinnaar, waarmee hij de eerste Belgische winnaar van een grote ronde werd in 44 jaar.

Wedstrijdprogramma