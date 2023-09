zaterdag 16 september 2023 om 11:17

Ook Biniam Girmay haakt af voor SUPER 8 Classic

Biniam Girmay zal dan toch niet deelnemen aan de SUPER 8 Classic. De renner van Intermarché-Circus-Wanty kampt met een verkoudheid en kiest voor rust. Mike Teunissen, Madis Mikhels en Arne Marit zijn de nieuwe kopmannen van het Belgische team.

Girmay is niet de eerste grote naam die afhaakt voor de SUPER 8 Classic, want eerder werd ook al bekend dat favoriet Wout van Aert, Arnaud De Lie en Jasper De Buyst niet aan de start zullen verschijnen. Ook zij waren niet volledig fit.

De organisatie van de SUPER 8 Classic zal balen, maar met wereldkampioen Mathieu van der Poel en Mads Pedersen staan er toch nog twee zeer grote namen aan het vertrek. Verder komen ook onder meer Christophe Laporte, Alexander Kristoff, Matteo Trentin en Sam Welsford in actie.

Biniam Girmay suffers from a cold, he skips this race weekend to recover and return for Paris-Chauny next Sunday.

Our team today for #SUPER8Classic ⤵️

🇧🇪 Aimé De Gendt

🇧🇪 Dries De Pooter

🇧🇪 Arne Marit

🇪🇪 Madis Mihkels

🇳🇱 Mike Teunissen

🇧🇪 Dylan Vandenstorme pic.twitter.com/dRzOUYMMdV

— Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) September 16, 2023