zaterdag 23 maart 2024 om 17:08

Ontembare Tadej Pogacar doet het weer: “Heb toch ook echt afgezien”

Tadej Pogacar heeft andermaal huis gehouden in de Ronde van Catalonië. De Sloveense klimmer won ook de derde bergetappe met bijna een minuut voorsprong. “Het was een heel zware etappe”, vertelde Pogacar in het flashinterview na afloop.

Al snel na het startsein namen de mannen van UAE Emirates de controle over in het peloton. “We hebben vandaag goed gecontroleerd. Op de Coll de Pradell (de klim van buitencategorie, red.) nam Visma | Lease a Bike het initiatief. Zij zorgden ervoor dat het een zware beklimming werd. Op de top waren we nog maar met tien renners. Daar zaten ook nog twee ploeggenoten van mij bij, dat was goed.”

“Op de volgende klim probeerde Movistar het, daarna was het aan mij. De rest is historie”, lachte Pogacar. “Er volgden eerst nog een aantal renners, maar daarna ging ik solo. Ik heb toch ook echt zwaar afgezien vandaag.”