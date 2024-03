zaterdag 23 maart 2024 om 16:53

Tadej Pogacar soleert vlot naar derde ritzege in Ronde van Catalonië, slechte dag voor Visma | Lease a Bike

Tadej Pogacar heeft de zesde etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. De alleskunner van UAE Emirates viel aan op 25 kilometer van de streep en werd niet meer bijgebeend. Voor Pogacar is het al zijn derde zege van de week. Egan Bernal en Mikel Landa mochten mee op het podium.

In de Ronde van Catalonië moest er op de voorlaatste dag weer stevig geklommen worden. De renners moesten vijf gecategoriseerde beklimmingen, waarvan eentje van buitencategorie en twee van eerste categorie. De finish lag op de laatste beklimming van eerste categorie.

Na de start in Berga kregen we al snel een aanval van twee renners. Bauke Mollema (Lidl-Trek) en Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) sloegen de handen in elkaar en trokken door. De twee sterke klimmers reden echter nooit ver weg, want UAE Emirates reed de hele dag een stevig tempo. Op de Coll de Pradell, de beklimming van buitencategorie, kregen de mannen van Tadej Pogacar steun van Visma | Lease a Bike.

Coll de Pradell

Mollema en Carthy werden daardoor al snel op de Coll de Pradell, met nog meer dan 60 kilometer te gaan, ingelopen. Ondertussen zagen we een aantal opgaves, waaronder die van Marijn van den Berg. De Nederlandse winnaar van rit vier stapte af en verloor daardoor zijn puntentrui.

De laatste kilometers van de Coll de Pradell, die verschrikkelijk steil waren, zorgden vervolgens voor een heuse afvalkoers. Steven Kruiswijk maakte indruk op de lastige klim, maar zorgde er uiteindelijk voor dat zijn eigen ploeggenoten, Sepp Kuss en Cian Uijtdebroeks, moesten lossen uit het peloton. UAE Emirates nam daardoor terug over. Het waren niet de luitenanten die dat deden, maar Tadej Pogacar zelf. De Sloveen leek weer te spelen met pedalen en zorgde ervoor dat zijn concurrenten niet durfden – of konden – aanvallen.

Pogacar gaat weer solo

Zijn concurrenten van Visma | Lease a Bike moesten wel achtervolgen. Kruiswijk moest ervoor zorgen dat Kuss en Uijtdebroeks konden terugkeren in de kop van de koers, en deed dat ook. Dat was echter slechts uitstel van executie, want op de volgende klim begon Pogacar er weer aan. Mikel Landa kon even volgen, maar uiteindelijk ging Pogacar er toch weer solo vandoor. Hij begon aan een solo van 25 kilometer.

Niemand in de buurt van Pogacar

Landa was samen met Egan Bernal de beste in de achtervolging. Bernal kwam aansluiten bij de Spanjaard en samen hielden ze Enric Mas achter zich. Dat was wel op ruime afstand van Pogacar, die ogenschijnlijk makkelijk naar zijn derde overwinning van de week reed. De Sloveen won met een voorsprong van maar liefst. Bernal won het sprintje voor plaats twee, Landa werd derde.

Met nog een dag te gaan in de Ronde van Catalonië heeft Pogacar een meer dan geruststellende voorsprong in het algemeen klassement. Landa is zijn dichtste achtervolger, al is dicht niet helemaal het juiste woord. Hij volgt namelijk al op meer dan drie minuten.