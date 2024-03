zaterdag 2 maart 2024 om 17:06

Ongekend lange solo Tadej Pogacar in Strade Bianche: “Ik weet niet waarom ik dat deed”

Na een solo van 81 kilometer mocht Tadej Pogačar voor de tweede keer zijn handen in de lucht steken in Strade Bianche. De loodzware omstandigheden speelden een rol in zijn keuze om vroeg aan te vallen. “Er was een hagelstorm en daardoor waren de omstandigheden heel zwaar. Er was weinig energie meer over in de groep”, blikte Pogačar terug op zijn zege.

“Ik weet niet waarom”, lachte Pogi toen hem gevraagd werd naar de reden van zijn 80 kilometer lange aanval. “De koers was heel lastig vanaf de start. Dat maakte de wedstrijd heel vroeg al heel selectief. Dat had niemand verwacht denk ik. In de buurt van de Monte Sante Marie was er een hagelstorm, daar waren de omstandigheden heel zwaar. Er was weinig energie meer over in de groep. Er waren ook nog maar 25 renners over.”

Pogačar had zijn ploeggenoten van UAE Emirates ook opgedragen om de koers zwaar te maken. “Isaac Del Toro en de rest van de ploeg hebben het heel lastig gemaakt, in die fase konden we daar ook niets zien. Op dat moment besloot ik aan te gaan en toen wist ik wist dat het nog lang zou duren. Maar toen ik een gat had, wilde ik het doortrekken tot het einde.”

“Ik voelde mij heel goed in het begin en daarna deed de ploeg heel goed werk, maar het werd heel zware koers van ver voor de finish. En ook toen het hard regende, voelde ik mij goed. Ik had toen ook in mijn hoofd om vol te pushen en voor de solo te gaan”, aldus de kopman van UAE Emirates. “De eerste koers van het seizoen is mentaal altijd zwaar, want je weet nooit of de vorm goed is. Maar ik heb een goede winter gehad en meer hard werk verricht voor mijn eerste wedstrijd. Dat is het zeker waard geweest.”

Ook Pogačar werd nog gevraagd naar zijn mening over de status van Strade Bianche. Is het nu een monument of niet? “Dat weet ik niet. Het is een prachtige wedstrijd, maar de regels van de monumenten in het wielrennen ken ik niet echt. Strade Bianche is niet zo oud, maar heeft wel charme en is heel populair. Je kan deze wedstrijd als een van de zwaarste en mooiste koersen rekenen”, vindt Pogi.