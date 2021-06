Onfortuinlijke Groenewegen: “Ga met een goed gevoel naar huis”

Dylan Groenewegen is er in de slotrit van de Baloise Belgium Tour niet in geslaagd om zijn eerste seizoenszege te boeken. In Beringen moest hij door materiaalpech genoegen nemen met een vierde plek. De sprinter vertelt op de site van zijn ploeg Team Jumbo-Visma desalniettemin met een goed gevoel terug te kijken op de slotrit.

“De ploeg heeft me echt uitstekend afgezet”, oordeelt Groenewegen. “Toen ik de sprint aanging, voelde ik me heel sterk. Ik was er van overtuigd dat de overwinning erin zat, maar het was balen dat ik problemen kreeg met mijn derailleur,” kijkt hij terug.

Hij sluit de Belgische rittenkoers met een positief gevoel af. “Aan de andere kant geeft het moed dat ik weer in de juiste positie zat. Ik ga op deze manier toch wel met een goed gevoel naar huis.” Groenewegen gaat zich nu voorbereiden op het NK Wielrennen van volgende week zondag.

Ploegleider Maarten Wynants houdt gemengde gevoelens aan de deelname van de geel-zwarte formatie over. “We wilden voor een ritzege gaan, maar dat is helaas niet gelukt. Vandaag zag het er lang heel goed uit. Helaas lukte het, in dit geval door materiaalpech, net niet.”

Slotfase etappe 5: