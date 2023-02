Omloop Het Nieuwsblad: BORA-hansgrohe met Meeus, Schelling en Politt

De selecties voor het Vlaamse Openingsweekend stromen nu echt binnen. Nu is het de beurt aan BORA-hansgrohe. De Duitse formatie schuift Jordi Meeus en Nils Politt naar voren als kopmannen voor Omloop Het Nieuwsblad. Vanuit Nederlands oogpunt is de aanwezigheid van Ide Schelling interessant.

De ploeg houdt voor de start van de Omloop rekening met twee scenario’s. Mocht de koers uitdraaien op een sprint met een grote groep, dan is Jordi Meeus de aangewezen renner om het af te maken voor BORA-hansgrohe. De rappe Belg snelde dit seizoen al naar vijf podiumplaatsen, maar is nog op zoek naar zijn eerste zege van 2023.

Nils Politt komt dan weer in beeld bij een zwaardere uitgave van Omloop Het Nieuwsblad. De Duitse wegkampioen is een hardrijder pur sang, met bovendien enkele mooie adelbrieven op klassiek gebied. Politt is eveneens goed op dreef, wat hij in de voorbije Volta ao Algarve nog liet zien met een negende plaats in de afsluitende tijdrit.

Verder is het uitkijken naar wat Schelling kan uitrichten op de Vlaamse wegen. De 25-jarige Nederlander heeft na een moeilijk seizoen weer de weg omhoog gevonden. De Hagenees werd de voorbije weken al derde in een etappe in de Tour of Oman en achtste in de Muscat Classic. Nico Denz, Marco Haller, Jonas Koch en Luis-Joe Lührs maken de selectie van BORA-hansgrohe compleet.

