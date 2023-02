Ide Schelling op “herkansing” na jaar vol tegenslag

Interview

Ide Schelling heeft een zorgeloze winter achter de rug. Na een jaar vol tegenslagen is dat precies wat hij nodig had. In de Tour of Oman wil hij zijn vorm aanscherpen, met als doel in de Ardennenklassiekers te schitteren én selectie voor de Tour de France af te dwingen.

2022 werd voor Schelling een wielerjaar om snel te vergeten. Dat doet hij dan ook het liefst. Vorig jaar rond deze tijd kwakkelde hij al met zijn gezondheid. Een coronabesmetting verslechterde zijn immuunsysteem, wat hem heel het seizoen hinderde.

“Het was gewoon een kutjaar”, is de renner van BORA-hansgrohe helder. “Ik had een superjaar in 2021. Je wil een jaar later laten zien dat je dat niveau opnieuw kan halen. Aan jezelf, aan de ploeg, aan de buitenwereld. Eigenlijk aan iedereen. Dat lukte totaal niet door genoeg redenen. Gelukkig heb ik nog een herkansing. Dat voelt wel een beetje zo. Dit jaar wil ik het gewoon opnieuw laten zien.”

De aanloop naar het nieuwe seizoen verliep volgens de Hagenees vlekkeloos. “Ik heb een winter gehad zonder ziekte en zonder blessures. Lekker kunnen trainen en een goede basis kunnen leggen. Ik ben zo goed als heel de winter in Girona geweest, waar ik woon. Goed weer daar, leuke mensen om me heen. Eigenlijk een en al genieten.”

Lees meer: ‘Kutseizoen’ brengt Ide Schelling niet aan het wankelen: “Eigen kansen dwing je zelf af”

Geen Brabantse Pijl, wel Amstel Gold Race

Voor de 25-jarige renner is de Tour of Oman een koers om de vorm aan te scherpen richting de klassiekers. “In de Muscat Classic eindigde ik als achtste. Dat is op zich een goed resultaat. Ik voelde me oké die dag. Er moet wel nog het een en ander gebeuren aan de vorm, voordat ik ben waar ik wil staan. Het is al één top-10 meer dan vorig jaar (lacht).”

Na Oman volgen voor Schelling Omloop Het Nieuwsblad en de Strade Bianche, daarna wil hij zichzelf tonen in de Ronde van Catalonië en Ronde van het Baskenland. “Daar zitten een paar mooie ritten in. Ik hoop echt dat ik daar een goede vorm kan halen. Als ik daar genoeg laat zien, zit er misschien ook een Tourselectie in.”

Helaas voor Schelling zal hij dit jaar zijn geliefde Brabantse Pijl moeten missen. Twee jaar geleden eindigde hij na een dag aanvallend koersen als vierde. “De koers staat dit jaar niet op het wedstrijdprogramma van de ploeg. Het komt lastig uit met hoogtestages, waardoor we mogelijk te weinig renners hebben. Voor mij is het jammer want het is een van mijn favoriete koersen. De Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik zitten er wel in.”