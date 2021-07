Olympische Spelen: Goud voor Annemiek van Vleuten in tijdrit, Van der Breggen derde

Annemiek van Vleuten is de nieuwe olympisch kampioen tijdrijden. De Nederlandse was op en rond de Fuji Speedway veruit de beste dame tegen de klok. Zilver was er voor de Zwitserse Marlen Reusser, Anna van der Breggen pakte net als vijf jaar geleden het brons.

De 38-jarige Nederlandse rekende vandaag af met de reeks tegenslagen waar de Nederlandse wielerselectie mee te maken kreeg. Na de miscommunicatie in de wegrace, waar ze dacht te hebben gewonnen, maar zilver behaalde, de botsing van Niek Kimann en ‘het plankje van Mathieu van der Poel’ is er nu het eerste wielergoud voor Nederland. De wijze waarop dat werd behaald was fabelachtig.

Eerste richttijd

De olympische tijdrit van Tokio werd verreden op en rondom het racecircuit de Fuji Speedway, waar ook de eindstreep van beide wegwedstrijden was getrokken. De dames rolden hier om de negentig seconden van het startpodium voor een omloop van 22,1 kilometer, waarin 423 hoogtemeters werden bedwongen. Onderweg passeerden de rensters twee tussentijdse metingen, na 9.7 en 15 kilometer.

25 rensters mochten hun geluk beproeven in de olympische strijd tegen de klok. De als tweede gestarte Belgische Julie Van de Velde kwam als eerste over de finish in een tijd van 34:23.49. Onderweg had zij de als eerste gestarte Somalische Masomah Alizada al vrij snel ingehaald. De eerste serieuze richttijd werd genoteerd door de Francaise Juliette Labous met een tijd van 32:42.14.

Van Vleuten verpulvert eerste tussentijd

Op dat moment was Van Vleuten al begonnen aan haar glorierace. Ondanks een schakelfoutje in het begin was ze bij het eerste tussenpunt al veertig seconden rapper dan haar snelste voorganger Amber Neben. Op dit punt werd al meteen duidelijk dat alleen grote tegenslag haar van een gouden medaille kon afhouden.

Chloe Dygert, die ook tot de favorieten werd gerekend, stelde enorm teleur. De wereldkampioene tijdrijden van 2019 (Yorkshire) kon niet tippen aan de tijd van Van Vleuten. Na 9,7 kilometer bedroeg de achterstand van de Amerikaanse al bijna 52 seconden. De Australische Grace Brown klokte op het tussenpunt uiteindelijk de tweede tijd. Van der Breggen, die als laatste was gestart, noteerde de derde tijd en moest hier al negentien seconden toegeven op haar landgenoot.

Onbedreigd

De verschillen liepen vervolgens alleen maar verder op. Bij Van Vleuten waren geen signalen van verval zichtbaar. Bij het tweede tussenpunt liep het verschil al op naar een halve minuut. Alle andere tijdrittoppers kwamen kwam nooit in de buurt van haar tijd.

Op de streep was de voorsprong nog indrukwekkender. Van Vleuten zette de klok stil op 30:13,49, met een indrukwekkend gemiddelde van 43,9 kilometer per uur. Daarna was het heel even afwachten of iemand nog haar gouden medaille kon bedreigen, maar snel werd duidelijk dat meer zou lukken.

Voor het oog van camera klonk een harde “Yes! Het heeft zo moeten zijn. Dit maakt het hele verhaal compleet”, jubelde ze.

Van der Breggen pakt brons

Net als op de vorige Olympische Spelen, in Rio de Janeiro, was het brons voor Van der Breggen. In het laatste deel van de tijdrit kon ze het verschil op Van Vleuten niet verkleinen. Op de streep bleek ook de Zwitserse tijdritspecialiste Reusser een paar seconden sneller dan de Nederlandse die aan haar laatste seizoen als wielerprof bezig is.