Geen breuken geconstateerd bij Mathieu van der Poel na val

Mathieu van der Poel heeft niks gebroken bij zijn valpartij in de olympische mountainbikewedstrijd. Dat bevestigde bondscoach Gerben de Knegt aan de lijn met WielerFlits.

Het verhaal van de wedstrijd is inmiddels bekend: Van der Poel kwam binnen tien minuten ten val bij de rotsen omdat hij dacht dat er een plank zou liggen. Deze bleek voorafgaand aan de wedstrijd te zijn weggehaald, zoals ook Milan Vader al aan hem had verteld.

Met pijn in zijn heup begon de Nederlander vervolgens aan zijn inhaalrace, die aanvankelijk goed begon. In een half uur tijd rukte Van der Poel op van de 35ste plaats naar de 13de plaats. Met nog een aantal rondes te gaan besloot Van der Poel echter af te stappen, omdat hij te veel last van zijn heup had.

Snel ging hij door naar het ziekenhuis, waar gevreesd werd voor een breuk of barst in zijn heup. Nu blijkt dus dat Van der Poel niks heeft gebroken.