Olympische Spelen 2021: Nederlandse mountainbikers verblijven in speciaal fietshotel ver buiten Tokio

De Nederlandse mountainbike-selectie is sinds afgelopen vrijdag in Japan voor de Olympische Spelen. Het keurkorps van bondscoach Gerben de Knegt bevindt zich in een speciaal fietshotel in Izunokuni, een stad van 50.000 inwoners in de prefectuur Shizuoka. Behoudens Mathieu van der Poel is de gehele selectie – Anne Tauber, Anne Terpstra, Milan Vader en begeleidende staf – aanwezig.

De Nederlandse afvaardiging heeft het hotel voor zichzelf afgehuurd. Er bevinden zich dus geen andere atleten of afvaardigingen in het hotel. Het is geen gewoon hotel, maar een speciaal ingericht fietshotel. De Knegt werd er in 2019 over getipt door – naar eigen zeggen – connecties in Japan. Ook tijdens het Testevent in datzelfde jaar, bivakkeerden de Nederlanders in het Kona Stay Izu Nagaoka-hotel, dat op de gevel reclame maakt met ‘Onsen & Stay & Cycle’.

“Het is echt super hier”, vat de bondscoach kort samen. “Er is hier verder niemand, behoudens onze selectie en de staf. We hebben een speciale kok die Europees eten voor ons klaarmaakt. We zijn donderdag in het vliegtuig gestapt. Al met al duurde het protocol (veroorzaakt door de corona-maatregelen, red.) op het vliegveld zo’n vier tot vijf uur. We zijn hier dan afgelopen vrijdag om vier uur in de middag aangekomen.” De Knegt stuurde een foto mee met een warm welkom.

Trainingsmogelijkheden

De selectie bevindt zich dus niet in het Olympische dorp. Sterker nog: de afstand tot Tokio bedraagt in de wagen zo’n drie uur rijden. “Vandaag (donderdag, red.) mogen we voor het eerst over het parcours wandelen. Vanaf vrijdag kunnen we tot zondag op het parcours fietsen. Gezien de noodtoestand rondom corona, kunnen we nu beperkt buiten trainen. Dit is tot op heden echter prima verlopen, de beperking zit hem vooral in de rondes die we kunnen doen. Dat moet in overleg.”

Grote afwezige op dit moment is misschien wel De Knegts grootste kanshebber op een medaille: Mathieu van der Poel. De renner van Alpecin-Fenix reist donderdag pas af naar Tokio. Juist die trainingsmogelijkheden lagen ten grondslag aan die beslissing, legt De Knegt uit. “Omdat het lang onzeker was hoe we hier konden trainen en we zeker wilden zijn dat hij nog de juiste trainingen kon uitvoeren”. De mannen rijden komende maandag hun wedstrijd, de vrouwen dinsdag.