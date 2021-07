Mathieu van der Poel reist pas donderdag naar Olympische Spelen

Mathieu van der Poel reist pas donderdag af naar de Olympische Spelen in Tokio, melden bronnen aan WielerFlits. De 26-jarige Nederlander van Alpecin-Fenix komt maandag in actie tijdens de mountainbike-wedstrijd. Sinds 2016 is het Van der Poels grote droom om een gouden MTB-medaille te veroveren.

MVDP stapte na een ritzege en zes dagen gele trui na de achtste etappe uit de Tour de France met het oog op de Olympische Spelen. Van der Poel reist pas donderdag naar Tokio vanwege zijn voorbereiding. Het was lang onzeker hoe de mountainbikers kunnen trainen in Japan.

De Nederlandse delegatie wil er zeker van zijn dat hij nog de juiste trainingen kan uitvoeren voor de wedstrijd van maandag en daarom vliegt hij pas op donderdag.

De rest van de mountainbike-afvaardiging is sinds afgelopen vrijdag in Japan. Maandag vindt dus de wedstrijd voor de mannen plaats, waar namens Nederland ook Milan Vader aan het vertrek staat. De vrouwen rijden een dag later op hetzelfde parcours in Tokio. Namens Nederland jagen daar Anne Tauber en Anne Terpstra eremetaal na.