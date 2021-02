Olympia’s Tour 2021 definitief afgelast

Olympia’s Tour gaat dit jaar definitief niet door. De organisatie hoopte de rittenkoers van 9-12 maart te verrijden, maar de huidige coronamaatregelen in Nederland maken dat onmogelijk. De koers vraagt niet om uitstel naar het najaar, maar zet alles op de editie van 2022.

“Er is momenteel geen enkel perspectief om een wielerwedstrijd in de openbare ruimte te organiseren voor (deels) amateursporters”, schrijft de organisatie in een persbericht.

“Een verhuizing naar later in het jaar staat niet garant voor het deelnemersveld dat past bij het statuur van de ronde. Naar verwachting zal de ruimte op de internationale kalender namelijk te gering zijn om een goede plek en daarmee de komst van de sterkste teams en renners op continentaal niveau en bij de clubs te garanderen.”

Begin januari maakte Olympia’s Tour (UCI 2.2) nog hoopvol de deelnemende ploegen bekend voor maart. Acht continentale ploegen en tien clubteams zouden aan het vertrek staan. Vorig jaar werd Olympia’s Tour ook al niet georganiseerd vanwege de coronacrisis.