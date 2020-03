Olympia’s Tour mikt op 2021 na afgelasting dinsdag 17 maart 2020 om 11:50

Olympia’s Tour heeft besloten om niet te zoeken naar een nieuwe datum voor dit najaar, nu de rittenkoers is afgelast als gevolg van de coronavirus-maatregelen in Nederland. De organisatie laat weten te mikken op een nieuwe editie in 2021, met het etappeschema dat was voorzien voor dit jaar.

“We waren trots dat we erin geslaagd waren binnen vijf maanden na de vorige editie met een prachtig etappeschema en een zeer sterk deelnemersveld terug op de kalender te zijn”, reageert organisator Thijs Rondhuis. “De keuze voor het voorjaar is een voltreffer gebleken omdat het in een behoefte van de teams blijkt te voorzien. Het besluit heeft ook financiële gevolgen. De afgelasting, één week voor de wedstrijd, heeft ervoor gezorgd dat er veel onontkoombare kosten zijn gemaakt.”

‘Gemeente en overheid moeten focussen op wat belangrijk is’

Olympia’s Tour weet dat in gemeenten de prioriteiten in deze crisistijd elders liggen dan bij het organiseren van een wielerkoers. “We willen de gemeenten en overheden de kans geven zich nu te focussen op wat belangrijk is: de bestrijding van het virus. Bovendien: het voorjaar is de plek gebleken waar Olympia’s Tour toekomst heeft en daar moeten we niet meer van afwijken. Het is ook moeilijk om een nieuwe datum te vinden, waarbij politiebegeleiding mogelijk is en die zekerheid hebben we in maart wel”, aldus Rondhuis.

Voor volgend jaar heeft de organisatie de periode van 24-28 maart 2021 in gedachten. “Er wordt nu aan gewerkt om mogelijk te maken om in 2021 het geplande etappeschema van dit jaar te rijden. De eerste reacties van de betrokken gemeenten zijn daarover positief. De etappes blijven dan op hun nu geplande dag”, zegt Rondhuis, die ook de betrokken partijen bedankt voor hun inzet.