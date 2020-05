Oleg Tinkov lijdt aan acute leukemie donderdag 7 mei 2020 om 12:35

Oleg Tinkov lijdt aan acute leukemie. De Russische oprichter van zakenbank Tinkoff en oud-ploegeigenaar van de gelijknamige wielerploeg heeft dat gezegd nadat hij een tijdje niet in het openbaar was verschenen.

De ziekte werd bij de miljardair – zijn vermogen wordt op 2,5 miljard geschat – in oktober 2019 vastgesteld. Hij benadrukt dat zijn zakelijke activiteiten er niet onder zullen leiden aangezien hij al een aantal jaar niet meer operationeel is, meldt Vedomosti.

De excentrieke Rus verblijft momenteel in Londen, waar hij in afwachting is van een proces over zijn uitlevering aan de Verenigde Staten. Hij is op borgtocht vrij van 20 miljoen pond (22,85 miljoen euro) en moet tussen 19:00-07:00 verplicht in zijn appartement aanwezig zijn.

De autoriteiten van de Verenigde Staten hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de zakenman. Het ministerie van Justitie vermoedt dat hij een bedrag ter waarde van 1 miljard dollar voor de belastingdienst heeft verborgen.