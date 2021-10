Oud-teambaas Oleg Tinkov veroordeeld voor belastingfraude

Oleg Tinkov, de Russische oprichter van zakenbank Tinkoff en oud-ploegeigenaar van de gelijknamige wielerploeg, heeft een boete van meer dan 500 miljoen dollar moeten betalen aan de Amerikaanse fiscus vanwege belastingontduiking.

De miljardair – zijn vermogen werd vorig jaar nog geschat op 2,5 miljard – werd in september 2019 aangeklaagd voor het verbergen van grote beurswinsten, op het moment dat hij afstand deed van zijn Amerikaans staatsburgerschap. Amerikaanse burgers zijn verplicht om inkomsten aan te geven en vervolgens belasting te betalen, ook al leven en werken ze buiten de Verenigde-Staten.

Tinkov bekende op 1 oktober al schuld en is nu dus veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar en tot het betalen van een boete van maar liefst 508,936 miljoen dollar, omgerekend 440 miljoen euro.

In 2012 maakte de wielerwereld pas echt kennis met de excentrieke Tinkov. De Rus besloot dat jaar in te stappen bij het toenmalige Saxo Bank-Sungard. In de jaren daarna draaiden de rollen om en werd Tinkoff Bank de hoofdsponsor. Nadat bekend werd dat de Rus wilde stoppen met sponsoring, liep de zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor op niets uit en moest de Tinkoff-ploeg eind 2016 stoppen.