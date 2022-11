Oleg Tinkov levert Russisch paspoort in: “Ik haat Poetins Rusland”

De oligarch Oleg Tinkov, die lange tijd als sponsor en ploegbaas actief was in de wielersport, is niet langer een Russisch staatsburger. Op Instagram liet Tinkov maandag weten dat hij zijn paspoort heeft ingeleverd uit onvrede met het regime van Vladimir Poetin. Inmiddels is de post verwijderd van zijn account.

“Ik kan en wil niet geassocieerd worden met een fascistisch land dat een oorlog startte met een vreedzaam buurland”, schreef Tinkov bij een foto van een certificaat dat aantoonde dat zijn Russische staatsburgerschap beëindigd is. “Ik zou me schamen als ik dit paspoort zou houden.”

“Ik hoop dat meer prominente Russische zakenmensen me zullen volgen, zodat Poetins regime en zijn economie verzwakt worden, wat uiteindelijk tot zijn verlies zal leiden”, aldus Tinkov, die miljardair werd als oprichter van de online Tinkov Bank. “Ik haat Poetins Rusland, maar ik hou van alle Russen die duidelijk tegen deze krankzinnige oorlog zijn.” Momenteel woont Tinkov in London. Hij sprak zich in april al uit tegen de oorlog in Oekraïne.

Wielerploegen

De inmiddels 54-jarige Tinkov stapte in 2006 het wielrennen in met de ploeg Tinkoff Restaurants, dat later Tinkoff Credit Systems zou gaan heten. Onder anderen Tyler Hamilton reed voor deze ploeg. Dit team ging na 2008 op in Team Katusha.

Tinkov keerde half 2012 terug in de wielersport door als sponsor in te stappen bij het Saxo Bank van Bjarne Riis, dat vanaf dan Saxo Bank-Tinkoff Bank zou gaan heten. In 2013 werd Tinkov tevens ploegeigenaar. Dit zou hij blijven tot eind 2016, toen hij de wielersport vaarwel zei. In deze laatste jaren had de excentrieke teambaas onder anderen Ivan Basso, Alberto Contador en Peter Sagan onder zijn hoede.

🚨🚨🚨Breaking: Oleg Tinkov

Russian entrepreneur renounced his Russian citizenship “I can’t see all this and be associated with Putin’s fasc!sm! stop working for fasc!sm, abandon their businesses & citizenship.I am ashamed to have this passport”: Tinkovhttps://t.co/Wb5xOLegw2 pic.twitter.com/GFaBwRKaGm — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇯🇵🇮🇱🇩🇪 (@TreasChest) October 31, 2022