woensdag 4 oktober 2023 om 16:07

Olav Kooij tweede na waaiers in Elfstedenrace: “Ook in Nederland kun je mooi koersen”

Video Olav Kooij ging als eerste de sprint aan in de finale van de BetCity Elfstedenrace, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats. Hij werd geklopt door Jasper Philipsen. Toch kon de sprinter van Jumbo-Visma lachen na afloop in gesprek met WielerFlits: “Iedereen in de eerste waaier heeft zich wel vermaakt.”

“Met een beetje wind kan je supermooi koersen in Nederland, dat was vandaag het geval”, lacht hij. “Eigenlijk was dat wel leuk. Iedereen in de eerste waaier heeft zich wel vermaakt. Dat was best een mooie dag. Je weet direct dat er een goede kans van slagen was. Het ging niet voor niets op de kant. Je zit met de sterkeren vooraan, dus dan is het een kwestie van samenwerken en dan weet je dat je met die groep richting de meet rijdt.”

Voor Kooij gaat het jaar nog even door. “Mijn seizoen zit er nog niet helemaal op. Ik ga nog naar China”, doelt hij op de Tour of Guangxi, die op 12 oktober van start gaat.

Kooij en Merlier

De kwestie van de fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step is een heikel punt in het peloton. Dinsdag reed Kooij de Münsterland Giro, met ook Tim Merlier aan de start. Hebben de twee topsprinters elkaar daar gesproken over het nieuws? “Gisteren was ook een stevige koers, dus ik heb hem daar niet kunnen spreken”, aldus Kooij.