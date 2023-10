woensdag 4 oktober 2023 om 15:37

Jasper Philipsen klopt Olav Kooij na waaierspektakel in Elfstedenrace

Jasper Philipsen heeft een spectaculaire waaiereditie van de Betcity Elfstedenrace gewonnen. Na bijna 200 kilometer door een winderig Friesland was hij de beste uit een kopgroep van dertien, die op 50 kilometer van de finish wegreed uit een eerste waaier. In de sprint was hij sneller dan Olav Kooij (Jumbo-Visma), die de sprint te vroeg aanging. Davide Bomboi bezorgde Tour de Tietema-Unibet een derde plek.

Het peloton reed vandaag de route van de laatste Elfstedentocht, maar dan tegen de klok in. Nieuw is dat niet, want de eerste vier edities én de zevende uitgave van het schaatsevenement gingen ook in omgekeerde volgorde: Dokkum, Franeker, Harlingen, Bolsward, Workum, Hindelopen, Stavoren, Sloten, IJlst, Sneek en terug naar Leeuwarden. En dat in net geen 200 kilometer.

De kopgroep van de dag ontstond in meerdere schuifjes en bestond uit louter continentale renners. Tim Marsman (Metec-Solarwatt), Max Kroonen (VolkerWessels), Wessel Mouris (Scorpions), Martijn Rasenberg (ABLOC CT), Rick Ottema (Allinq), Joren Bloem (Tour de Tietema-Unibet) en de Duitser Joshua Huppertz (Lotto-Kern Haus) vonden elkaar. Zij pakten iets meer dan drie minuten voorsprong op een onrustig peloton.





Kooij en Philipsen slaan slag in de waaiers

Door de wind brak de koers namelijk meerdere keren open. Tussen Bolsward en Workum wist een elitegroep van achttien renners, in de waaiers, de oversteek te maken. Onder meer Olav Kooij, Edoardo Affini, Lars Boven, Jasper Philipsen, Lionel Taminiaux, Fabio Van den Bossche, Tuur Dens, Søren Waerenskjold, Hartthijs de Vries en Davide Bomboi sloten vooraan aan.

De 20 koplopers pakten ruim een minuut voorsprong op de tweede ‘waaier’, maar ook vooraan zaten ze niet stil. Op weg naar IJlst werd de kopgroep op de kant gezet, waardoor dertien renners overbleven: Kooij, Affini, Boven, Philipsen, Van den Bossche, Taminiaux, Marsman, De Vries, Bomboi, Luka Mezgec, Rick Ottema, Huub Artz en Max Kroonen.

Kopgroep houdt stand tot in Leeuwarden

Onder meer Jayco AlUla, Intermarché-Circus-Wanty, Uno-X en Q36.5 hadden de grootste moeite om de kopgroep terug te pakken, maar kwamen 20 kilometer voor de finish toch terug tot op een halve minuut. Veel dichterbij kwam het peloton, met onder meer Dylan Groenewegen die de slag gemist had, echter niet. Het gat bleef hangen rond de 35 seconden.

Dat was ook de voorsprong van de dertien koplopers bij het binnenrijden van Leeuwarden, oftewel Ljouwert. Alpecin-Deceuninck en Jumbo-Visma probeerden er elk een sprint van te maken voor hun sprinter. Thuisrijder Hartthijs de Vries probeerde de geel-zwarte trein nog te verrassen, maar hij werd door Affini gecounterd.

Kooij maakte er een lange sprint van, maar dat bleek te vroeg. Philipsen kon zo vanuit zijn wiel eenvoudig naar de zege sprinten. De derde plaats werd opgeëist door de Belg Davide Bomboi van Tour de Tietema-Unibet, die Luka Mezgec naar de vierde plaats verwees.