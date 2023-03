Olav Kooij stapt uit Dwars door Vlaanderen, Stefan Bissegger naar ziekenhuis

Schaduwfavoriet Olav Kooij heeft Dwars door Vlaanderen niet uitgereden. De sprinter van Jumbo-Visma moest vroeg in de finale uit koers stappen, nadat hij op Berg Ten Houte langs de kant kwam te staan. Hij kampte met maagklachten, meldde Jumbo-Visma aan Sporza.

Ook Stefan Bissegger moest vroegtijdig opgeven. De Zwitserse hardrijder van EF Education-EasyPost kwam ruim 70 kilometer voor de finish ten val. Hij stapte nog wel op de fiets, maar niet veel later werd zijn opgave gemeld. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Ronse. Wat exact de schade is, is nog niet bekend.

Mis niets van de finale in het WielerFlits Liveblog van Dwars door Vlaanderen