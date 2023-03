Dwars door Vlaanderen 2023: Liveblog – Wie volgt Mathieu van der Poel op? woensdag 29 maart 2023 om 09:00

Enkele dagen voor de Ronde van Vlaanderen is het de beurt aan Dwars door Vlaanderen. Deze woensdag komen de mannen (met start in Roeselare) en de vrouwen (met start in Waregem) in actie. De finish van beide koersen ligt in Waregem.

Na de eerste van elf hellingen wordt het de hele dag namelijk amper nog vlak. Het drieluik Hotond, Knokteberg en Kortekeer volgen kort na elkaar, gevolgd door de Berg ten Houte en de Kanarieberg. Daarna wachten de Knokteberg, Hotond, Mariaborrestraat en Ladeuze.

Vervolgens rest alleen nog de lokale ronde rondom Waregem, met de kasseien van de Doorn, Huisepontweg, Herlegemstraat en de Nokereberg. Op zo’n vijf kilometer van de aankomst volgen de laatste kasseien, voor het in licht dalende lijn richting de gekende finish in Waregem gaat.

Mis niets van Dwars door Vlaanderen in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de koers kan je bespreken in onze live chat.

Mannen

Start: 12.05 uur

Finish: tussen 16.10 en 16.50 uur

Afstand: 183,7 kilometer

Vrouwen

Officiële start: 14.50 uur

Finish: tussen 17.30 en 18.10 uur

Afstand: 114,9 kilometer

