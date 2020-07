Olav Kooij na zege in GP Kranj: “Dit geeft veel vertrouwen” maandag 27 juli 2020 om 09:30

Olav Kooij had het wielerseizoen niet beter kunnen hervatten na de coronabreak. In de Sloveense GP Kranj boekte de renner, die deel uitmaakt van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, de derde overwinning van het jaar en dat geeft vertrouwen voor de komende wedstrijden.

Volgens Kooij (18) had zijn hele ploeg veel moraal om eindelijk weer te koersen. “In de laatste tien kilometer hebben we de sprinttrein opgezet. De jongens leverden perfect werk. Mick van Dijke zette mij af in de laatste 200 meter, waarna ik naar de overwinning kon sprinten.”

De beloftevolle renner vervolgt het seizoen met de Heistse Pijl, waar hij met Alvaro José Hodeg, Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen een aantal gerenommeerde sprinters treft. Daarna gaat hij van start in de Czech Tour. “Deze overwinning geeft veel vertrouwen voor de volgende koersen.”

Kooijs ploegleider Robert Wagner was blij dat zijn ploeg meteen kon winnen. “De afgelopen weken hebben we goed kunnen trainen in Slovenië. We wisten dat de jongens in orde waren. Ontzettend mooi dat ze het hier konden afmaken.”