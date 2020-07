Olav Kooij bezorgt Jumbo-Visma Development de zege in Slovenië zondag 26 juli 2020 om 17:04

Olav Kooij heeft zijn derde overwinning van het seizoen te pakken. De 18-jarige sprinter van de Jumbo-Visma Development-ploeg was na een koers van 157 kilometer rondom de stad Kranj in Slovenië de snelste in de GP Kranj, een UCI 1.2-wedstrijd.

Pas in de laatste tien kilometer werd de kopgroep van de dag ingerekend door het peloton, dat uiteindelijk ging sprinten om de zege. In die sprint toonde Kooij zijn snelle benen, waardoor hij als eerste de laatste bocht (vlak voor de meet) uit kwam en zo wist te winnen. De Italiaan Filippo Fortin eindigde als tweede, voor Pawel Franczak uit Polen.

Ook al zeges in Kroatië

De GP Kranj was voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma de eerste wedstrijd na de coronapauze. De afgelopen weken verbleef het team van ploegleider Robert Wagner al in Slovenië voor een trainingskamp.

Voor de coronacrisis liet Kooij ook al van zich horen. Na een knappe tweede plaats in de Ster van Zwolle wist de talentvolle sprinter in Kroatië de Trofej Umag en de Trofej Porec te winnen, allebei UCI-wedstrijden van .2-niveau.