Youri IJnsen • zaterdag 23 september 2023 om 19:25

Olav Kooij kijkt uit naar EK 2023: “Er valt iets moois te halen”

Vier jaar geleden was Olav Kooij nog junior, maar zondag start hij als kopman van de elite mannen op het EK 2023. Het is heel hard gegaan met het grote, Nederlandse sprinttalent. Volgens ploegmaat Wout van Aert kan de 21-jarige renner van Jumbo-Visma het parcours op en rond de VAM-berg goed aan. “Ik denk dat ik daarvoor op dit moment een goed niveau heb”, beaamt Kooij in gesprek met WielerFlits.

Dat Kooij nog over goede benen beschikt, is best knap. Zijn eerste koers dateert van 1 februari en nadien volgden er nog 58 dagen in competitie. Per saldo niet extreem veel, maar het Jachtluipaard van Numansdorp was vrijwel overal waar hij reed op de afspraak. “Dat klopt wel, dat was ook de bedoeling. De keerzijde is wel dat het best een aantal wedstrijden lastig is om écht ergens een piek neer te leggen of ergens specifiek naartoe te werken. Maar gelukkig lukte het ook om er na mijn zomerbreak meteen weer te staan in de Ronde van Polen. Daarna bleef ik goed.”

Overal meedoen, ook op het EK

Ook voor het EK op de weg zondag belooft dat het een en ander. “Ik denk dat ik nog een goed niveau heb”, vindt de snelle man. “Na de Tour of Britain heb ik geprobeerd om met wat rust, toch voldoende frisheid in de benen te krijgen voor zondag. Het was dit seizoen in ieder geval het doel om overal mee te doen om de overwinning. Dat is goed gelukt. Ook vorig jaar was dat een beetje het idee en daarin is het lastig om in één specifieke wedstrijd héél goed te zijn. Natuurlijk heb je bepaalde momenten in het seizoen waarin je wel echt in topvorm bent en soms net iets minder.”

Het onderhouden van dat basisniveau doorheen het jaar om overal mee te kunnen doen, is echter niet eenvoudig. “Toch valt het op zich wel mee hoe vermoeid ik ben. Hier en daar heb ik wel echt goed mijn rust gepakt, of soms mezelf goed kunnen prikkelen tijdens het trainen. Het helpt wel mee als het dan in koers goed blijft gaan. Dat gaat het gelukkig. Want als het niet zo lekker loopt zo aan het einde van het seizoen, dan gaat het tankje fysiek én mentaal snel leeg. Maar ik weet al heel het jaar wat mijn programma is, dus kun je jezelf daarop ook instellen en is het haalbaar.”

En dus is Kooij ook zondag een medaillekandidaat op het EK op de VAM-berg, waar hij tijdens de NK’s U23 in 2020 en 2021 twee keer zevende werd. “Qua beleving is het EK wel degelijk iets anders, zeker nu het omgedraaid is met het WK. Je merkt dat onder de renners, de buitenwereld ook. Toch is het EK ook een kampioenschap en dat blijft altijd speciaal. Ook al is het een koers met niet al te veel historie, er zijn de afgelopen jaren wel mooie winnaars geweest. Supergoede renners. Iedereen die zondag start, wil supergraag die trui. Er valt zeker iets moois te halen.”

Wijze lessen richting 2024

Met elf zeges en onder meer tweede plekken op het NK en een zware Brugge-De Panne, kan de 21-jarige Nederlander opnieuw terugkijken op een sterk jaar. Eentje die hem weer nieuwe inzichten gaf. “Je leert vooral jezelf weer iets beter kennen. Op het vlak van training en voorbereiding, heb ik opnieuw zaken ontdekt die wel werken of misschien iets minder. Maar ik merk wel dat ik sterker ben dan vorig jaar. Het is niet zo dat ik daar vooraf veel over nadenk. Dat is een natuurlijk proces. Maar wel een waar ik tevreden over ben. Qua resultaten was het goed.”