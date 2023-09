dinsdag 12 september 2023 om 20:38

Deze verhalen lees je in de nieuwe najaarseditie van RIDE Magazine

Korter wordende avonden en afnemende temperaturen zijn de eerste tekenen dat de zomer op zijn einde loopt. Bij het afscheid van een jaargetijde hoort ook de komst van een nieuwe editie van RIDE Magazine, het wielerblad dat gemaakt wordt door de redactie van WielerFlits. Speciaal voor iedereen die deze herfst wil genieten van de mooiste wielerverhalen, verschijnt op vrijdag 22 september onze herfst-editie.

Deze 172 pagina’s dikke RIDE staat weer bomvol verhalen waarvan je zelf zin krijgt om te gaan fietsen. Zoals interessante interviews met de profs, een blik op het nieuwste materiaal en de mooiste fietsbestemmingen.

Met Olav Kooij laten we een van de grootste sprint-talenten van het profpeloton aan het woord. We spraken hem uitgebreid over zijn achtergrond als schaatser, wat sprinter zijn voor hem betekent, in welk soort wedstrijden hij voor zichzelf kansen ziet en hij gaat verder in op zijn keuze om Jumbo-Visma trouw te blijven.

In de rubriek De Renner m/v beantwoordt Laurens De Plus enkele onverwachte vragen, waardoor we de persoon achter de atleet leren kennen. Met Victor Campenaerts spreken we over zijn opmerkelijke kijk op de wielerwereld. Tijdens zijn intrede in het profpeloton gold hij als een vreemde eend in de bijt, maar inmiddels is hij uitgegroeid tot een ware trendsetter. In een boeiend verhaal vol grappige anekdotes deelt hij zijn ervaringen.

Daarnaast gingen we op bezoek bij Niki Terpstra, die aan een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan begonnen is. We spraken rond zijn deelname aan de gravelwedstrijd in Houffalize met de voormalig klassiekerspecialist over zijn overgang van het wegwielrennen naar het gravellen en wat dit voor invloed heeft op zijn voorbereiding en materiaalkeuze.

In onze najaarsgids kijken we ook vooruit naar het veldrijden, strandracen en gravelen. We zetten de belangrijkste data voor je op een rij. Ook de vrouwen komen uiteraard aan bod. Met Yara Kastelijn spreken we een van de ritwinnaars uit de jongste Tour de Femmes. Zij legt uit waarom ze het komende cross-seizoen met een andere insteek zal aanvangen. We spraken ook met Tessa Neefjes, een van de toppers uit het gravelcircuit. Zij vertelt over hoe zij haar materiaalkeuze bepaalt en komt met enkele handige tips&tricks.

In de nieuwe RIDE lees je de mooiste achtergrondverhalen die de wielersport zo bijzonder maken. Maak bijvoorbeeld kennis met het bijzondere verhaal van Dick Middelweerd, naast sterrenchef ook een gepassioneerd wielrenner. Voor onze retro-rubriek gingen we op bezoek bij Piet van Katwijk en spraken we met hem over het jaar dat hij Jan Raas aan de wereldtitel hielp. Voor trainingsbeesten die alles willen weten over voeding doken we in het begrip Intermittent Fasting. Daarnaast doken we voor een interessante reportage in de relatie tussen duursport en hartfalen.

Ook op het gebied van materiaal ben je bij RIDE aan het juiste adres. Zo vind je bij ons een sneak-preview van de nieuwe Specialized, gingen we op bezoek bij brillenfabrikant Julbo, laten we je kennismaken met het Zwitserse Syncros en krijg je een exclusief kijkje achter de schermen bij het ontwikkelteam van Merida. Bovendien hebben we met de Van Nicholas Rowtag een bijzondere titanium gravelbike getest.

Op zoek naar inspiratie voor verrassende bestemmingen om zelf te gaan fietsen? In een reportage van maar liefst acht pagina’s doen we verslag van ons bezoek aan de Zwitserse regio’s Andermatt, Laax en Vaud. In het Oostenrijkse Tannheimertal maakten we kennis met de mooiste gravelroutes. Daarnaast beklom een van ons in het Alpenland de befaamde Grossglockner. Een flinke uitdaging, maar wel een mooie. Dichter bij huis gingen Gravelen in het Gooi en ontdekten we dat je niet naar het buitenland hoeft voor de mooiste gravelroutes. Daarnaast gingen we samen met bondscoach Koos Moerenhout naar ‘Het Dak van Drenthe’, waar deze maand wordt gestreden om Europees eremetaal.