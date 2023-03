Olav Kooij had perfecte voorbereiding: “Maar vierde was maximaal haalbare”

Olav Kooij deed serieus mee om de overwinning in de openingsrit van Parijs-Nice, maar strandde uiteindelijk op de vierde plaats. Hij werd geklopt door Tim Merlier, Sam Bennett en Mads Pedersen. “Helaas wordt hij op waarde geklopt, maar we zijn de koers sterk gestart”, vertelt ploegleider Marc Reef van Jumbo-Visma.

De eerste rit naar La Verrière was behoorlijk heuvelachtig, maar eindigde toch in een massasprint. “Na de laatste beklimming smolt alles samen”, blikt Kooij terug. “Edoardo Affini en ik zaten daar goed gepositioneerd achter de mannen van Soudal Quick-Step. Uiteindelijk kwam ik zelf achter Sam Bennett terecht en dat was eigenlijk perfect.”

“In de laatste bocht besloot ik aan te gaan en konden we allemaal vrij sprinten. Er zijn altijd dingen die beter kunnen, maar ik zat in een uitgangspositie om te winnen. Toch was de vierde plaats het maximaal haalbare vandaag”, vertelt Kooij. Ploegleider Reef zag een goede finale van het team. “Olav reed een hele goede finale en zat overal in de juiste positie. Helaas wordt hij op waarde geklopt.”

Jonas Vingegaard

Klassementskopman Jonas Vingegaard liet zich ook nog zien. Hij deed op de slotklim een gooi naar bonificatieseconden. “Daar is Jonas voor gegaan, maar helaas waren er drie sneller. De focus lag qua positie uiteraard ook op Olav en ik denk dat we dat heel goed hebben gedaan”, aldus Reef. Vingegaard bleef dus zonder boni’s achter en zag zijn grote concurrent Tadej Pogačar zes seconden pakken.

