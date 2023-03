Pogacar kleurt finale en pakt bonificaties: “Zag dat Vingegaard niet mee wilde rijden”

Tadej Pogačar was een van de smaakmakers van de openingsrit van Parijs-Nice. De kopman van UAE Emirates toonde zich op de laatste twee klimmetjes en pakte op de slotklim zes bonificatieseconden. De aanval die hij daarna opzette werd geneutraliseerd door Jonas Vingegaard. “Toen wist ik dat we het niet gingen halen”, zegt Pogačar tegen Eurosport.

“Jonas zei halverwege de rit dat hij misschien wel door wilde rijden na de bonussprint, en we kregen ook een gat”, gaat hij verder. Na de Côte des Dix-Sept Tournants had Pogačar, samen met Vingegaard en Pierre Latour, een kleine voorsprong. “Maar er waren maar twee renners die wilden rijden (Pogačar zelf en Latour, red.), dus dat was niet genoeg. Er stond ook nog tegenwind.”

“Ik zag dat Jonas niet meereed, dus toen wist ik dat ik niet moest doorgaan. Ik zette bij rechtop en besloot om wat krachten sparen. Toen was duidelijk dat het een sprint ging worden en ben ik veilig over de finish gekomen”, aldus Pogačar, die als 27ste finishte maar door zijn behaalde boni’s wel derde staat in het algemeen klassement. Zijn voorsprong op Vingegaard is daar al zes seconden.

Overigens gaf Pogačar wel toe dat hij zich voor aanvang van Parijs-Nice niet top voelde. “Ik voelde mij een beetje shit vanmorgen”, lacht hij. “Maar elk uur ging het wat beter en ik hoop dat dat de komende dagen zo blijft gaan.”

