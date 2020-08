Jumbo-Visma haalt sprinttalent Olav Kooij halverwege 2021 naar de WorldTour donderdag 27 augustus 2020 om 09:05

Olav Kooij maakt vanaf 1 juli 2021 deel uit van de WorldTour-formatie van Jumbo-Visma. De 18-jarige sprinter beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij de opleidingsploeg. Kooij tekent een contract dat hem tot eind 2023 bij de Nederlandse profploeg houdt.

Kooij debuteert dit seizoen in de nieuwe Development-ploeg van Jumbo-Visma, en met succes. Hij begon het jaar met een tweede plek in de Ster van Zwolle, gevolgd door twee overwinningen in Kroatische UCI 1.2-wedstrijden. Na de coronapauze voegde de sprinter daar een zege in de GP Kranj (UCI 1.2) in Slovenië aan toe.

“Het is sneller gegaan dan ik had durven dromen. Vorig jaar was ik superblij om bij de opleidingsploeg te tekenen. Dat was al een heel mooie stap. Dat ik zo snel een profcontract mag tekenen, is heel speciaal en echt een droom die uitkomt”, vertelt Kooij op de website van Jumbo-Visma.

“Ik voel me op mijn plek bij deze ploeg. De komende jaren hoop ik me verder te ontwikkelen in het sprinten. Dat gaat op het moment erg goed en is mijn wapen om wedstrijden te winnen. Daar zal ik me op blijven focussen”, geeft hij aan.

Sportief directeur Merijn Zeeman noemt Kooij een groot talent. “In die paar wedstrijden die hij dit jaar heeft gereden, liet hij zien dat hij ontzettend snel is en kan winnen. Dat is knap voor een eerstejaars belofte. Het is goed voor zijn ontwikkeling dat hij vanaf volgend seizoen wedstrijden op een hoger niveau gaat rijden. Ook voor onze Academy is dit een mooie transfer”, aldus Zeeman.

Volgende nieuwkomer

Kooij is al de zesde aanwinst van Jumbo-Visma voor 2021. Gijs Leemreize stapt komende winter al over van de opleidings- naar de profploeg, terwijl de transfers van Sam Oomen, Edoardo Affini, Nathan Van Hooydonck en David Dekker ook al aangekondigd zijn.