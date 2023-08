Oier Lazkano: “Zo dicht bij huis winnen is heel speciaal”

Het is een mooi jaar voor Oier Lazkano. Na de winst in de Boucles de Mayenne en het Spaans kampioenschap op de weg, won de 23-jarige Bask de vierde etappe van de Ronde van Burgos door de maat te nemen van een groep vluchters in Pradoluengo.

“Om hier zo te kunnen winnen in de Spaanse kampioenstrui, zo dicht bij huis, is heel speciaal”, laat de uit Vitoria-Gasteiz afkomstige Lazkano weten op de sociale kanalen van zijn werkgever. “Vorig jaar hebben we in de etappe naar Clunia, een etappe met een soortgelijke finish, gezien dat de vlucht het best eens zou kunnen halen. Dus we hadden besloten om er vandaag voor te gaan. De eerste klim van de dag, de Alto de Cubilla, kende ik heel goed en ik kon mee met de ontsnapping.”

Na 157 kilometer zou hij zijn vluchtmakkers er met overtuiging opleggen in de sprint. Santiago Buitrago kwam nog het dichtst in de buurt, maar ook hij zag de Spaans kampioene in de laatste rechte lijn alleen maar wegrijden. “Ik had het graag nog geprobeerd in de slotfase, maar er was heel veel tegenwind en met een ontsnapping zou ik mezelf zeker op hebben geblazen. In de laatste kilometer wist ik ik dat ik als eerste het stuk met de laatste vier bochten in moest gaan. Daarna had ik het vertrouwen dat ik het zou kunnen afmaken en zo geschiedde”, besloot Lazkano.