Oerkreet bij Olav Kooij na ritzege en eindwinst in ZLM Tour: “Onze kwaliteiten laten zien”

Olav Kooij was erg blij met zijn ritzege in Oosterhout op de slotdag van de ZLM Tour 2023. De sprintkopman van Jumbo-Visma slaakte een oerkreet na de finish. Eentje waarin de opluchting te horen was. “Bij de meeste overwinningen komt er wel ontlading uit, dat was vandaag niet anders”, lacht Kooij in gesprek met WielerFlits.

“De ritzege en het klassement stonden vandaag op het spel, dus als je ze allebei pakt, is dat heel mooi”, erkent Het Jachtluipaard van Numansdorp na afloop. “Een keer word ik tweede en gisteren kwam ik niet aan sprinten toe. We wisten dat het vandaag beter moest, we hebben vertrouwen gehouden in onze kwaliteiten en dat ook laten zien. Mooi dat ik de jongens heb kunnen belonen met de dubbel.”

“Dat geeft zoveel vertrouwen en rust richting de sprint. Dat blijft een belangrijk teamonderdeel en het blijft ook lastig om het goed te doen”, aldus Kooij, die naast het algemeen klassement ook het puntenklassement en het jongerenklassement won in de Nederlandse rittenkoers.

Tosh Van der Sande was na de finish als eerste bij Kooij om de overwinning in Oosterhout te vieren. “Beter kan je het niet maken. We hebben de voorbije dagen hard gewerkt, voor niets eigenlijk. Al waren we wel de leider natuurlijk”, blikt hij terug. “Er zijn verschillende factoren waardoor het niet lukte. Eerst verliezen we Lennard Hofstede en dan schiet er niet veel volk meer over.”

“We hebben hard moeten werken om al een massasprint te krijgen. Maar ik denk dat we vandaag hebben laten zien dat we het wel kunnen en die trein wel op de rails kunnen krijgen”, stelt Van der Sande, die na het BK toewerkt naar de Ronde van Polen, de Renewi Tour (de nieuwe Benelux Tour, red.) en de Tour of Britain.

‘Dit is de mooiste manier om af te sluiten’

“De aanhouder wint!”, lacht ploegleider Maarten Wynants. “We hebben een paar aanpassingen gedaan en dat heeft geloond. Het viel ook onze kant uit, waardoor we de perfecte lead out hebben kunnen doen. Dat we ons op deze manier terugvechten na twee moeilijke dagen, is superknap.”

Wynants erkent dat er opluchting was binnen de ploeg. “Natuurlijk, want we hadden met Olav Kooij in de ZLM Tour nog geen rit gewonnen. Het eindklassement zat erin, dat wisten we, maar we wilden ook voor een rit gaan. Dan is dit de mooiste manier om af te sluiten.”