Alles is voor Olav Kooij! Sprinter zet puntjes op de i in slotrit ZLM Tour

In de eerste sprintritten van de ZLM Tour wilde het nog niet vlotten met Olav Kooij en zijn ploeg Jumbo-Visma, maar in de slotetappe was het wel raak voor de jonge Nederlander. Kooij kreeg dit keer een perfecte lead-out van zijn ploeggenoten en wist het met verve af te ronden. De rappe man mag zich ook (weer) eindwinnaar noemen van de ZLM Tour.

De ZLM Tour liep vandaag eveneens op zijn einde en kende een laatste etappe in Noord-Brabant. Oosterhout vormde het decor van zowel de start als de finish. Met slechts 158,8 kilometer was de slotetappe ook direct de kortste rit-in-lijn van deze ZLM Tour. Het parcours liep via Dongen, Vlijmen, Elshout en nogmaals Dongen, waarna nog drie lokale rondes moesten worden afgelegd. Een massasprint in Oosterhout stond – met het vlakke parcours in het achterhoofd – in de sterren geschreven. Wie kroonde zich in deze plaats tot de grote winnaar van de Nederlandse rittenkoers?

Drie kopkopers

Het was in de slotetappe van de ZLM Tour even wachten op de vroege vlucht. Ondanks enkele vroege uitvallen kende de koers na goed twintig kilometer in het zadel nog geen kopgroep. Guillaume Visser (BEAT Cycling), Sam Gademan (Allinq) en Léo Bouvier (Bike Aid) hadden meer geluk en kregen wél de ruimte van het peloton. Met Axel van der Tuuk (Metec-SOLARWATT) en Javier Serrano (EOLO-Kometa) gingen er nog twee renners in de tegenaanval, maar de Nederlander en Spanjaard bleken bezig aan een chasse patate en werden al vrij snel weer bij de lurven gegrepen door het peloton.

Visser, Gademan en Bouvier wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van goed twee minuten, maar de drie aanvallers hoefden zich geen al te veel illusies te maken. De sprintersteams waren erop gebrand om de boel weer bijeen te brengen, in de hoop op een afsluitende massasprint in deze ZLM Tour. Hierdoor bleef de voorsprong van de koplopers schommelen rond de twee minuten en het bleek voor de ploegen met een snelle man in de gelederen een fluitje van een cent om de boel te controleren. Toch was er wel de nodige nervositeit en dit resulteerde ook in enkele valpartijen.

Meerdere valpartijen

Met nog ruim honderd kilometer op de teller werd het peloton een eerste keer opgeschrikt door een valpartij van onder meer Etienne van Empel, Thijs de Lange, Mads Kristensen en Iker Bonillo. Deze renners konden hun weg echter wel weer vervolgen. Nick van der Lijke was daarentegen een stuk minder gelukkig: de Rotterdammer moest de koers na een valpartij verlaten. Een nieuwe valpartij op goed vijftig kilometer van het einde zorgde voor de nodige schaafwonden bij Cedric Pries en Giulio Masotto, maar deze renners stapten na het opmeten van de schade gelukkig wel weer op de fiets.

Visser, Gademan en Bouvier bleven intussen goed samenwerken, maar het peloton naderde met rasse schreden en met nog goed 25 kilometer te gaan was het over en uit voor de drie vluchters. Dit bleek voor andere renners echter weer een moment om er vanonder te muizen. Vinzent Dorn zag zijn ploegmaat Bouvier ingerekend worden en koos dan maar zelf voor de aanval. Hij sloeg meteen een mooie bres, maar nu hadden de sprintploegen weer iemand om op te jagen. Dorn verkocht zijn huid wel duur, begon met voorsprong aan de slotronde van dertien kilometer, maar leek een vogel voor de spreekwoordelijke kat.

Rit- en eindwinst voor Kooij

Dorn werd niet veel later ook opgeslokt door de sprintersploegen, en dus konden we ons gaan opmaken voor de sprint. Jumbo-Visma slaagde er in de eerste etappes niet in om zijn sprinter Olav Kooij goed te piloteren, maar vandaag kon de Nederlander rekenen op een perfecte lead-out. Kooij begon zo in een uitstekende positie aan de sprint, ging aan en won met overmacht. Kooij bleek zo de grote winnaar in Oosterhout, aangezien hij ook de eindzege wist veilig te stellen.