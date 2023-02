Nu ook gelijk prijzengeld vrouwen en mannen in alle voorjaarskoersen Flanders Classics

Nadat de Ronde van Vlaanderen vorig jaar al besloot om het prijzengeld voor de vrouwelijke wielrenners gelijk te trekken aan dat van de mannen, is dit nu ook het geval voor alle voorjaarskoersen van organisator Flanders Classics. “Dit jaar wordt er opnieuw een grote sprong voorwaarts genomen”, klinkt het in een persbericht.

In 2020 besloten partners Flanders Classics en KPMG het project ‘Closing the Gap’ op te starten, met als doel om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de wielersport weg te werken, om zo het vrouwenwielrennen naar een hoger plan te trekken. Vorig jaar werd er al een stap gezet door het prijzengeld van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen gelijk te trekken.

“Dit jaar wordt er opnieuw een grote sprong voorwaarts genomen door het prijzengeld van álle Flanders Classics-voorjaarswedstrijden gelijk te stellen”, laat Flanders Classics nu weten. Het gaat om Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl. “Met deze nieuwe mijlpaal bevestigen Flanders Classics en KPMG hun engagement met het Closing the Gap-project.”

Onderdeel van groter geheel

Tomas Van Den Spiegel, de CEO van Flanders Classics, vult aan. “We hebben vorig seizoen de ambitie uitgesproken om het prijzengeld in al onze wedstrijden in 2023 gelijk te trekken. Vandaag kunnen we bevestigen dat dat dit voorjaar ook effectief zal gebeuren. Vanaf de openingsklassieker is gelijk prijzengeld niet langer een ambitie, maar een behaald doel. Voor ons is het een kers op de taart, een onderdeel van een groter geheel.”

Maar wat zijn nu precies de bedragen? “De Ronde van Vlaanderen is een Monument en dan heb je 50.000 euro prijzengeld voor de mannen en de vrouwen. De winnaar krijgt 20.000 euro. Bij de andere wedstrijden, een categorie lager, is dat iets minder. Dat zijn niet de vetpotten, het is een surplus. Voor onze 6 koersen is dat zo’n 400.000 euro”, laat Van Den Spiegel weten aan Sporza.

Jeugdwedstrijden

Het blijft overigens niet bij het gelijktrekken van prijzengeld. Zo krijgen de tv-uitzendingen nog meer aandacht en ook de jeugd krijgt een sportief duwtje in de rug. U17 en U19-rensters krijgen dit jaar (weer) de kans om hun eigen Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem te rijden. “Tot een aantal jaar geleden bestonden die wedstrijden niet voor jonge rensters”, zegt Van Den Spiegel. “Met de Ronde van Vlaanderen jeugddag konden de talenten van morgen vorig jaar zelfs voor het eerst hun Ronde rijden.”

“Daar zetten we dit jaar opnieuw op in. Vroegtijdig investeren in de carrière van jonge renners zal een systemische en generationele impact hebben in de wielerwereld.”