NOS zendt NK veldrijden in Zaltbommel live uit

Het Nederlands kampioenschap veldrijden in Zaltbommel is op zondag 10 januari live te zien op de NOS. De wedstrijden voor elite-mannen en -vrouwen zijn live te zien op publieke omroep.

“Wij zijn zeer verheugd dat de NOS het NK live uitzendt”, zegt Robert Schimmer van de organisatie, die in handen is van de Stichting Cyclocross Zaltbommel. “Ruim twee uur lang alle spanning en topsport van de elitekoersen zijn zo toch te volgen voor de liefhebbers en dit plaatst uiteraard Zaltbommel in de spotlights.”

De organisatie, de KNWU en de NOS verwachten dat het NK veldrijden op 10 januari kan doorgaan. “Mochten de maatregelen tegen het coronavirus aangescherpt worden, dan kan dat uiteindelijk alsnog consequenties hebben voor het al dan niet doorgaan van het NK”, schrijft de wielerunie.

Protocollen

“We zijn momenteel drukdoende met alle voorbereidingen, inclusief alle strikt noodzakelijke protocollen. Het is wat dat betreft een bijzondere en uitdagende tijd”, aldus Schimmer. “We hebben er alle vertrouwen in dat we dankzij alle betrokkenen, waaronder de Gemeente Zaltbommel, de prvoincie Gelderland, sponsors, vrijwilligers, KNWU en de deelnemers er een prachtig en geslaagd evenement van maken.”

Op 10 januari 2021 worden de NK-titels verdeeld in de volgende categorieën: elite (mannen en vrouwen), beloften (mannen en vrouwen) en junioren (jongens en meisjes). De organisatie van het Jeugd-NK veldrijden voor de andere categorieën werd recentelijk teruggegeven door Woerden.

