dinsdag 6 februari 2024 om 12:04

Nog een wildcard voor Tudor: ploeg van Fabian Cancellara mag ook starten in UAE Tour

De ploegen die mee zullen doen aan de UAE Tour (19-25 februari) zijn bekendgemaakt. Naast de achttien WorldTeams waren Lotto Dstny en Israel-Premier Tech al zeker van deelname. Daarnaast hebben Tudor Pro Cycling en Corratec-Vini Fantini een wildcard gekregen.

Lotto Dstny en Israel-Premier Tech hebben het recht om in alle WorldTour-koersen te starten, aangezien zij in 2023 op de plekken één en twee eindigden in de UCI-ranglijst voor ProTeams. Tudor en Corratec-Vini Fantini kregen een uitnodiging. Die laatste ploeg heeft onder meer Niccolò Bonifazio, Valerio Conti, Jakub Mareczko, Mark Padun, Attilio Viviani en de Nederlander Etienne van Empel in de selectie voor 2024.

Tudor

Bij Tudor rijden maar liefst drie Nederlanders: Rick Pluimers, Maikel Zijlaard en sprinter Arvid de Kleijn, van wie dinsdag bekend werd dat hij zijn contract heeft verlengd tot eind 2026. Het is nog niet bekend met welke selectie de Zwitserse formatie zal afreizen naar de Emiraten, maar mocht De Kleijn starten, dan krijgt hij meerdere kansen om toe te slaan. De vierde, vijfde en zesde etappe lijken allen geschikt voor de snelle mannen. De Kleijn begon zijn seizoen in de AlUla Tour, waar hij achter Tim Merlier naar een tweede plaats sprintte in de derde rit.

Tudor, waar oud-renner Fabian Cancellera de eigenaar van is, ontving eerder al wildcards voor de Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Giro d’Italia.