dinsdag 6 februari 2024 om 12:08

Arvid de Kleijn verlengt contract bij Tudor met meerdere jaren

Arvid de Kleijn zal de komende jaren blijven koersen voor Tudor. De 29-jarige sprinter had een aflopend contract, maar heeft zich nu tot eind 2026 verbonden aan de Zwitserse formatie.

“Ik ben erg blij om voor twee jaar bij te tekenen”, zegt De Kleijn in een persbericht. “Het betekent veel voor mij, wetende dat het team vertrouwen heeft in mij en ons project. Met de sprinttrein hebben we sinds vorig jaar al zoveel vooruitgang geboekt en we werken eraan om het in de toekomst nog beter te doen. Dat moet het doel zijn voor de komende jaren en daar kijk ik naar uit!”

De Kleijn sloot zich in 2023 aan bij Tudor, het toen nieuwe team van Fabian Cancellera. In zijn eerste jaar voor de Zwitserse formatie wist hij zes keer te winnen. Het begon in maart met een zege in Milaan-Turijn, daarna volgden ritten in de Boucles de la Mayenne, ZLM Tour en Deutschland Tour. In de Tour of Langkawi schoot hij eind september zelfs twee keer raak.

Bij Tudor is De Kleijn niet de enige Nederlander. Zijn landgenoten Rick Pluimers en Maikel Zijlaard rijden ook voor het ProTeam en zijn belangrijke schakels in zijn sprinttrein. Naast De Kleijn beschikt Tudor overigens over meer snelle mannen. Sinds dit jaar rijden ook Alberto Dainese en Marius Mayrhoffer in het rood, zwart en wit.