woensdag 13 december 2023 om 18:53

Noä Jansen en Helene Hesters kiezen voor opleidingsploeg Liv AlUla Jayco

De opleidingsploeg van Liv AlUla Jayco heeft een Nederlandse en een Belgische renster opgenomen in haar selectie voor 2024. Het gaat om de talenten Noä Jansen (23) en Helene Hesters (18). Zij maken deel uit van een continentaal team van negen rensters.

Liv AlUla Jayco is een nieuwe ploeg in het vrouwenpeloton. Na de samenvoeging van de vrouwenploegen Liv Racing TeqFind en Jayco AlUla komt die nieuwe formatie met een Women’s WorldTeam en een opleidingsploeg op continentaal niveau. De negen rensters die daarvoor gaan koersen, komen uit acht verschillende landen. Alyssa Polites, Kaia Schmid en Matilde Vitillo hebben al ervaring op het hoogste niveau.

Naast Jansen en Hesters zijn ook talenten Emma Jeffers, Mackenzie Coupland, Leila Gschwentner en Moroj Adil uit Saoedi-Arabië opgenomen in de selectie, die aangevoerd wordt door algemeen manager Eric van den Boom. “Dit team is een belangrijke pilaar in ons ecosysteem”, zegt hij. “We brengen jonge talenten met groot potentieel samen, ongeacht hun achtergrond. De continentale ploeg zal nauw met het WorldTeam samenwerken en de rensters veel coaching en toegang krijgen tot faciliteiten van de profs.”

‘Geweldige kans’

Jansen reed in 2022 al op continentaal niveau voor Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck Sport, maar deed afgelopen seizoen een stap terug naar JEGG-De Jonge Renner. “Deze ploeg biedt een kans voor talenten naar de wereldtop. Er is professionele begeleiding tijdens je gehele ontwikkeling. Dat maakt de fundering erg sterk. Ik hoop volgend jaar goed te rijden in de klassiekers en in rittenkoersen over voornamelijk vlakke wegen”, zegt de Brabantse.

Hesters is de jongere zus van profwielrenner Jules Hesters. Ze brak de afgelopen jaren door als Belgisch juniorekampioene op de weg en meerdere titels op de baan. “Dit is een geweldige kans voor mij”, aldus Hesters. “Ik ben nog jong en heb veel te leren. Ik ga mezelf beter leren kennen en wil graag ontdekken waar ik toe in staat ben. Ik hoop mezelf ook te verrassen.”