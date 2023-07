Een fusie in wielerland: Liv Racing TeqFind en Jayco AlUla bundelen de krachten

Een fusie in wielerland: Liv Racing TeqFind en GreenEDGE Cycling (Jayco AlUla) slaan namelijk de handen ineen. De ploegen hebben vandaag een uitgebreid wielerplan gelanceerd voor de komende jaren, met als voornaamste doel om de ontwikkeling van wielertalent een extra impuls te geven.

De kennis en expertise van beide teams worden op één plek gebracht door de integratie van Liv Racing TeqFind in de GreenEDGE Cycling-organisatie, het Australische WorldTeam dat eigendom is van de Australische zakenman Gerry Ryan. Er komt een nieuwe opleidingsploeg, die een internationale kweekvijver voor wielertalent moet worden. Het Development Team opereert naast een UCI Women’s WorldTeam, dat moet uitgroeien tot een van de beste ploegen ter wereld.

De teams willen met deze samenwerking de nieuwe generatie klaarstomen voor een lange en succesvolle profcarrière in de UCI Women’s WorldTour. “Voor ons is dit een enorme sprong voorwaarts en een waardevolle stap voor vrouwelijke renners. Een gestructureerd ontwikkelingsplan is een belangrijk onderdeel van ieders carrière, maar tot dusver ontbreekt dat nog in het vrouwenpeloton”, legt Brent Copeland, de teammanager van Jayco AlUla, uit.

“In tegenstelling tot het mannenpeloton is er op dit moment geen specifieke categorie voor beloften en de stap van de junioren naar elite is levensgroot. We zijn enthousiast over deze nieuwe missie en zijn ervan overtuigd dat het niet alleen voor de renners in beide ploegen, maar ook voor de aankomende jongere generatie een interessante kans is. We zijn Liv Cycling dankbaar voor haar betrokkenheid en de actieve en enthousiaste aanpak. Het is iets om ongelooflijk trots op te zijn.”

Verdere professionalisering

“We zijn erg blij om samen met Liv Cycling volgende stappen te zetten in de verdere professionalisering van het vrouwenwielrennen. Samen hebben we een lange geschiedenis in het neerzetten van een solide basis voor de sport. Die staat er nu, maar in de fase waarin we ons nu bevinden, zien we echter dat een iets andere aanpak nodig is om het succes en het bereik van de wielersport voor vrouwen verder te vergroten”, vult Eric Van den Boom, de teammanager van Liv Racing TeqFind, aan.

Liv Cycling steunt de nieuwe samenwerking tot en met 2027. “De absolute top wordt sterker, voor de jongste generaties is de stap naar het hoge WorldTour-niveau soms moeilijk te overbruggen. Met de komst van een Development Team creëren we de ideale omgeving voor aanstormend talent. Met toegang tot de kennis, inzichten en trainingsmethoden van het WorldTeam kunnen de toppers van morgen zich voorbereiden in een professionele omgeving.”

Het is op dit moment nog onduidelijk hoe de selectie van de Women’s WorldTour-ploeg er precies zal uitzien voor 2024, maar zeker is wel dat Thalita de Jong – die nu nog uitkomt voor Liv Racing TeqFind – de overstap niet zal maken.