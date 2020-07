NK wielrennen in 2022 of 2023 mogelijk in Zwitserse bergen donderdag 2 juli 2020 om 15:39

Als het aan KNWU-directeur Thorwald Veneberg ligt, wordt het Nederlands kampioenschap wielrennen binnen enkele jaren in de Zwitserse Alpen verreden. Het idee voor een bergachtig NK in Oostenrijk kwam niet van de grond, maar een titelstrijd in Zwitserland lijkt wel mogelijk. In 2022 of 2023 zelfs al.

Vorig jaar werd het idee voor een klim-NK voor het eerst geopperd door Jumbo-Visma-manager Richard Plugge. Daarmee wil hij de klimmers van Nederland ook eens de kans geven op de Nederlandse titel. Heuvelachtige parcoursen in Limburg worden niet selectief genoeg geacht. Dus onderzocht de KNWU de opties. Onder meer met de Oostenrijkse regio Tirol werd gesproken, maar die gesprekken liepen spaak.

‘In Zwitserland zagen ze er wel kansen in’

Bij Oostenrijk bleef het niet, zegt Veneberg tegen de NOS. “Ik heb eerst contact opgenomen met Oostenrijk. Nou, dat lag toch wel wat moeilijk. Vervolgens hebben we ook met de Zwitserse bond, Zwitserse regio’s en de organisatie van de Tour de Suisse gesproken. Die zagen er wel kansen in”, legt hij uit.

De directeur van de KNWU weet dat er tegengeluid zal komen. “Je hebt sowieso mensen die er niet zo blij mee zijn. Voor de teams zijn we ook aan het kijken of we de kosten zo laag mogelijk kunnen houden. Zwitserland is een duur land”, aldus Veneberg. Of de jeugdcategorieën ook een NK in de Alpen georganiseerd worden dan, is nog een discussiepunt.