Deelnemers NK Wielrennen 2023

Overzicht

De provincie Limburg is op 25 juni dit jaar het decor van het NK Wielrennen 2023 voor mannen. Er zal gestart worden in Valkenburg en na 218 kilometer is de finish – na een aantal rondes op een lokale omloop – in Sittard-Geleen. Wie wordt dit jaar de opvolger van Pascal Eenkhoorn? Dit zijn de deelnemers van het NK Wielrennen 2023.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien. Niet op de lijst, maar doe je wel mee? Mail naar [email protected].

Startlijst

JUMBO-VISMA

ALPECIN-DECEUNINCK

TUDOR PRO CYCLING TEAM

LOTTO DSTNY

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY

TEAM DSM

TDT-UNIBET

LEOPARD TOGT PRO CYCLING

EF EDUCATION - EASYPOST

BORA - HANSGROHE

METEC - SOLARWATT P/B MANTEL

TREK-SEGAFREDO

ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM

BIKE AID

VOLKERWESSELS CYCLING TEAM

GROUPAMA - FDJ

SOUDAL QUICK-STEP

TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM

EQUIPO KERN PHARMA

COFIDIS

