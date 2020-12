Organisatie NK Veldrijden Zaltbommel vreest voor annulering

Het is zeer de vraag of op 10 januari de Nederlandse kampioenschappen veldrijden kunnen doorgaan. In BN De Stem laat Robert Schimmer, voorzitter van de organisatie in Zaltbommel, weten dat hij vreest voor een algehele afgelasting. Ook voor de organisatie van de Cyclocross Rucphen (17 januari) is het afwachten of de wedstrijd door kan gaan.

Er volgt snel duidelijkheid over het lot van beide veldritten. Een beslissing over het doorgaan valt dinsdag (NK) en woensdag (Rucphen). Schimmer laat weten dat het ‘er heel erg moeilijk uitziet’. Aan de voorbereiding van de organisatie zal het niet liggen, het is nu aan de veiligheidsregio Gelderland-Zuid om een besluit te nemen.

“We hebben een plan gemaakt van wel 80 pagina’s. Dusdanig dat Zaltbommel op 10 januari het veiligste plekje van Nederland is”, stelt Schimmer. “Het plan is strenger dan streng. De 20 vragen die de veiligheidsregio er over had, hebben wel allemaal weten te beantwoorden.” Of het genoeg is zal snel duidelijk zijn.

Rucphen

“De vlag hangt momenteel halfstok”, zegt Camiel van den Bergh over zijn cross in Rucphen. “Rucphen telt veel besmettingen en 17 januari valt net binnen de lockdownperiode. We zien wel wat het wordt. Alles is in ieder geval geregeld. Van een volledig voor het publiek af te sluiten parkoers tot de live-uitzending.”

Van den Bergh stelt dat er sowieso iets zal geboren op de omloop van de befaamde carrousel. Als alternatief heeft Rucphen van woensdag 4 februari in gedachte, voor die dag is de cross van Maldegem immers al geannuleerd. “De renners zijn dus beschikbaar en publiek mag er toch niet komen.” Desnoods zegt Van den Bergh een soort crosstijdrit te willen organiseren.