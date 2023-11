donderdag 2 november 2023 om 13:31

Eneco NK Tegenwindfietsen gaat niet door vanwege te harde wind

Vandaag stond eigenlijk de achtste editie van het NK Tegenwindfietsen op het programma, maar de wedstrijd is afgelast. De reden? Er staat volgens de organisatie een te harde wind op de Zeeuwse Oosterscheldekering.

In eerste instantie was de start van het NK nog uitgesteld van 10.00 naar 12.00 uur, maar rond het middaguur moest de organisatie toch definitief de handdoek gooien. “We hebben alles voorbereid, alles staat in de startblokken. Het weer is waanzinnig, maar te heftig. De pieksnelheden zijn te heftig”, laat organisator Robrecht Stoekenbroek weten aan Omroep Zeeland.

De organisatie kon de veiligheid van de deelnemers niet garanderen en dus is besloten om de koers af te blazen. “De veiligheid staat voorop. We hebben alles opgebouwd, mensen hebben moeite gedaan om vrij te nemen… Om dan te zeggen: ‘het gaat toch niet door’, dat is wel moeilijk. Maar misschien zijn we zeven edities hartstikke gematst en is dit nu een realitycheck. Maar ik had liever op de fiets gezeten.”

Voorrang

Deelnemers die zich voor de afgelaste editie hebben opgegeven, krijgen voorrang bij het inschrijven voor de volgende editie. “Iedereen krijgt zijn inschrijfgeld netjes terug en krijgt voorrang bij een nieuwe editie. We zijn altijd zo snel uitverkocht”, aldus Stoekenbroek.

Wanneer die editie zal zijn, is nog niet bekend. Het evenement wordt altijd pas een drietal dagen vooraf aangekondigd en bovendien is de organisatie afhankelijk van de wind. Het NK Tegenwindfietsen werd in 2020 al eens vroegtijdig gestopt vanwege de storm Ciara.