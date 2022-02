Jurjun van der Velde en Lisa Scheenaard winnen spectaculair Eneco NK Tegenwindfietsen 2022

Het Eneco NK Tegenwindfietsen is zondag 6 februari gewonnen door Jurjun van der Velde en Lisa Scheenaard. Op de Oosterscheldekering wisten zij, bij een tegenwind van windkracht 7 tot 9 en op gewone fietsen zonder versnellingen, de snelste tijden te realiseren bij respectievelijk de mannen en de vrouwen.

De winnaar bij de mannen, Jurjun van der Velde, zette een tijd neer van 20.23 minuut voor het parcours van 8,5 kilometer. Daarmee was hij 27 seconden sneller dan Max de Jong, die de afgelopen twee edities van het NK Tegenwindfietsen wist te winnen in Zeeland. Marnix Scheelde werd derde in een tijd van 22.35 minuut.

De tijd van de winnares bij de vrouwen, Lisa Scheenaard, was 22.53 minuut. Het verschil net de andere fietssters op het podium was ruim vier minuten, want Anneloes Hoff (27.18 minuut) en Dieke Hendriks (27.44 minuut) deden er meer dan 27 minuten over.

foto: Cor Vos foto: Cor Vos

Vanwege de loodzware editie van het NK Tegenwindfietsen koos de organisatie ervoor om de deelnemers – in totaal kregen 300 mensen een startbewijs – soms te ‘matsen’. Zo kon gekozen worden voor een finish die anderhalve meter eerder lag. Daarnaast was er een Tegenwind-mee-bocht, waar deelnemers voor even een beetje meewind konden pakken.

Bekijk hier alle uitslagen van het Eneco NK Tegenwindfietsen 2022