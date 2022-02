Eneco NK Tegenwindfietsen: Het ultieme gevecht tussen mens en natuur

Ad

De Hollandse wind neemt in het dagelijks leven van fietsende Nederlanders een prominente rol in. Weerberichten worden daarom nauwlettend gevolgd. Of het nu de scholier is die op weg naar school hoopt op gunstige omstandigheden, of de wielertoerist die op zijn trainingsrondje op de terugweg graag de wind in de rug heeft. Voor de echte die hards kan het echter niet hard genoeg waaien. Vanaf windkracht zeven gaan immers alle seinen op groen voor een unieke oer-Hollandse traditie: het Eneco NK Tegenwindfietsen. De organisatie heeft het dit keer goed met de deelnemers voor: 2021 behelst een Mats-editie!

Stoempen over de Kering

De nationale titelstrijd tegen de wind is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een evenement dat net zo hard bij het Nederlands erfgoed hoort als de Nieuwjaarsduik of de Elfstedentocht. Daarom wordt deze tijd van het jaar het weerbericht nauwlettend in de gaten gehouden en uitgekeken naar hét moment.

Wanneer de Hollandse wind immers hard genoeg waait, kunnen de liefhebbers zich opmaken voor een nieuwe editie van het Eneco NK Tegenwindfietsen. Dan kan er immers afgereisd worden naar fietsprovincie Zeeland, waar op de Oosterscheldekering een 8,5 kilometer lange helletocht wacht. Geen beter decor voor de strijd tegen de elementen dan de plek waar de mens al jarenlang de strijd met de zee in zijn voordeel weet te beslissen.

De Oosterscheldekering verandert tijdens het Eneco NK Tegenwindfietsen voor een dag in de ‘Dutch Mountain’, een term die niet voor niets is gekozen. Want iedereen die al een keer met stevige tegenwind te maken heeft gehad, weet uit ervaring dat het net zo zwaar voelt als het beklimmen van een stevige Alpenreus. Met daarbij ieder jaar een ander thema.

De Mats-editie

Na twee jaar zonder NKT heeft de organisatie besloten om de editie van 2022 voor iedereen iets gemakkelijker te maken: voor één keer zullen ze de deelnemers matsen tijdens de Mats-editie! Zo is er dit jaar een Goed Gevoel-stuk. Langs dit deel van de route staan de windvanen zo, dat het lijkt alsof je de wind toch eventjes in de rug hebt.

Een ander mats-gedeelte is De Tegenwind-mee bocht. Je rijdt er een rondje, waardoor je 50 meter heel even de wind in de rug hebt. Maar daarna krijg je ‘em weer vol op je bakkes. Wat wel kan bijdragen: het aerodynamische ventieldopje die je krijgt voor de start. Maar dat is nog niet alles. Er is dit jaar ook een Smokkelfinish. Die ligt anderhalve meter dichterbij dan normaal, een dikke knipoog naar de anderhalvemeter-maatschappij van de laatste twee jaar.

Over het eerlijke Eneco NK Tegenwindfietsen

Het gevecht met de wind tijdens het Eneco NK Tegenwindfietsen is zo puur als het maar zijn kan. Iedere deelnemer beschikt over hetzelfde wapen: een oerdegelijke stadsfiets zonder versnellingen en met terugtraprem.

De grootste uitdaging, is het gevecht met zichzelf. Want dit NK is meer dan simpelweg zo hard mogelijk stoempen op de pedalen. Wanneer je de ambitie hebt om hier een toptijd te zetten, is het zaak om jouw race een beetje tactisch in te delen. Trap niet in de valkuil om te hard van start te gaan. Want wanneer je te vroeg op de route al helemaal kapot zit, dan is de lijdensweg tot de eindstreep nog ver.

Voor iedereen

Het Eneco NK Tegenwindfietsen is een evenement voor iedereen. Tijdens deze krachtsproef krijgen zowel getrainde als ongetrainde krachtpatsers de gelegenheid zich het snot voor de ogen fietsen. Er is geen kwalificatiemoment, iedereen mag inschrijven. Het moment van de waarheid volgt op de dag van het NK.