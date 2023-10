dinsdag 31 oktober 2023 om 15:00

Eneco NK Tegenwindfietsen houdt donderdag re-cycle editie : Omdat het keihard nodig is

Afgelopen weken hielden sportfanaten in de Lage Landen de weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten. Niet uitkijkend naar vorst voor een nieuwe Elfstedentocht, maar hopend op storm. Want om het Eneco NK Tegenwindfietsen op de Oosterscheldekering te kunnen houden, is minstens windkracht 7 nodig. Aanstaande donderdag volgt een nieuwe editie. Dit keer met als thema Re-Cycle.

Altijd wind tegen

Het KNMI waarschuwt vaak bij code oranje of code rood om alleen de weg op te gaan als dit strikt noodzakelijk is. In een aantal huiskamers staan alle seinen dan juist op groen, want het Eneco NK Tegenwindfietsen is sinds de oprichting in 2013 uitgegroeid tot een stukje Nederlands trots. Hoe kan dat ook anders met Hollandse wind, want Hollandser wordt het niet. Reikhalzend kijken durfallen dus uit naar minimaal windkracht nummertje zeven, die in dit seizoen dichterbij is dan ooit. En je weet wat ze zeggen: wie niet waagt, die niet wind!

Het principe van het Eneco NK Tegenwindfietsen is simpel: waait het aan windkracht zeven of harder en komt de wind uit het zuid-westen, dan roept de organisatie een nieuwe editie uit. Vrijetijds-stoempers en titelaspiranten waaien dan richting de Oosterscheldekering in wielergek Zeeland. Daar moeten de krachtpatsers en powervrouwen weer en wind trotseren over een lengte van 8,5 kilometer. Klinkt simpel, maar de tegenstander is niet te onderschatten: oeroude Hollandse tegenwind. Geen uitdaging voor bangeriken, wel eentje die niet mag missen op jouw bucketlist.

Het is ook niet voor niets dat de organisatie de Oosterscheldekering voor één dag omdoopt tot de ‘Dutch Mountain’. Want de geoefende Nederlandse fietser weet dat het tegen de wind in boren enigszins te vergelijken is met het bestijgen van een Alpencol. De snelste tijd staat nog altijd op naam van Bart Brentjens, al stond er bij die eerste editie in 2013 ‘slechts’ windkracht vijf. Irene Tesink zette dat jaar ook het record bij de vrouwen.

De Re-Cycle-editie

Het Eneco NK Tegenwindfietsen kent dit jaar een nieuw thema: de Re-Cycle-editie. Daarmee recyclet het NKT haar oorsprong. Dat werd in 2013 geboren om Nederlanders op een leuke manier te laten kennismaken met duurzame windenergie. Door zelf de windkracht te ervaren tijdens het tegen de wind in fietsen, snap je vanzelf hoe belangrijk het is om duurzaam om te gaan met energie. Een hartstochtelijk pleidooi om na te denken over duurzame energie.

Re-Cycle is een knipoog naar sustainability, wielrennen en het organiseren van het NKT: sneller klimaatneutraal worden door samen duurzame stappen te zetten. Volgens het energiebedrijf is dat de enige manier om de klimaatdoelstellingen te halen. Letterlijk versnellen zonder versnellingen is met forse tegenwind bijna onmogelijk. Daarom moet je op een vernuftige wijze een plan uitdokteren om tóch de beste prestatie neer te zetten. Een duurzame oplossing die je nu bedenkt, om aan het einde van de rit toch de snelste te zijn. Wie dit unieke kampioenschap op zijn naam wil schrijven, zal inventief uit de hoek moeten komen.

Wil je niets missen van dit oer-Hollandse evenement? Houd dan de Facebook-pagina van het Eneco NK Tegenwindfietsen in de gaten!

Het Eneco NK Tegenwindfietsen

Wat in 2013 begon als een ludieke actie om duurzaamheid beter op de kaart te zetten, is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement waar liefhebbers naar uitkijken.

De laatste editie dateert van 2022. Deelnemers werden toen op verschillende manieren gematst na twee lastige jaren. In 2023 zal de Re-Cycle-jaargang de achtste editie van dit evenement betekenen, dat jaarlijks ook kan rekenen op deelname van een aantal (ex-)topsporters.

Wie denkt dat zij in het voordeel zijn: dat kun je meteen in de wind slaan. Iedere deelnemer strijdt namelijk met gelijke middelen: dezelfde stormachtige, harde tegenwind als tegenstander, dezelfde ‘normale’ Gazelle-fiets zonder versnellingen en een terugtraprem als wapen. In je uppie tegen de elementen op de Oosterscheldekering. Natuurlijk is winnen belangrijker dan meedoen. Maar uiteindelijk is het van belang dat het klimaat wint.

Vorige winnaars Eneco NK Tegenwindfietsen

Vrouwen

2022: Lisa Scheenaard (tijd: 23 minuten 53 seconden | 6 februari | windkracht 7-9)

2021: geen editie vanwege coronapandemie

2020: Lisa Scheenaard (tijd: 23 minuten 8 seconden | 9 februari | windkracht 9)

2019: geen editie vanwege te weinig wind

2018: Lisa Scheenaard (tijd: 20 minuten 28 seconden | 8 december | windkracht 7)

2017: geen editie vanwege te weinig wind

2016: Mathilde Matthijsse (tijd: 28 minuten 9 seconden | 20 november | windkracht 9)

2015: Mathilde Matthijsse (tijd: 21 minuten 23 seconden | 6 december | windkracht 7)

2014: Nathalie Simoens (tijd: 22 minuten 34 seconden | 11 december | windkracht 8)

2013: Irene Tesink (tijd: 19 minuten 31 seconden | 16 december | windkracht 5)

Mannen

2022: Jurjun van der Velde (tijd: 20 minuten 23 seconden | 6 februari | windkracht 7-9)

2021: geen editie vanwege coronapandemie

2020: Max de Jong (tijd: 20 minuten rond | 9 februari | windkracht 9)

2019: geen editie vanwege te weinig wind

2018: Max de Jong (tijd: 18 minuten 16 seconden | 8 december | windkracht 7)

2017: geen editie vanwege te weinig wind

2016: Teun Sweere (tijd: 22 minuten 30 seconden | 20 november | windkracht 9)

2015: Pico de Jager (tijd: 19 minuten 15 seconden | 6 december | windkracht 7)

2014: Wouter Mesker (tijd: 18 minuten 6 seconden | 11 december | windkracht 8)

2013: Bart Brentjens (tijd: 17 minuten 51 seconden | 16 december | windkracht 5)