NK gravelracen wordt onderdeel van NL gravel series 2022

Het Nederlands kampioenschap gravelracen vindt dit jaar plaats op 22 oktober. Net als in 2021, toen de eerste editie gehouden werd, zal de strijd om het rood-wit-blauw plaatsvinden in Epe. De organisatie kondigde daarnaast aan dat de het NK een competitie van in totaal vijf wedstrijden af zal sluiten. Deze competitie draagt de naam ‘NL gravel series 2022’.

De eerste manche van de NL gravel series 2022, die wedstrijden bevat voor zowel mannen als vrouwen, vindt plaats op 11 juni in Zandvoort. Daarna zijn er races in Meerveld (2 juli), Banholt (10 september) en Vorden (1 oktober), alvorens Epe het decor is van de finale. Die laatste koers is tegelijk ook het Nederlands kampioenschap. Vorig jaar waren Tijmen Eising en Demi Vollering, eveneens in Epe, de triomfators.

