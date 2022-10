Marianne Vos glundert na goud op NK Gravel: “Dit is mooi, een Nederlandse titel!”

Als een kind zo blij was Marianne Vos toen ze zaterdag als winnares over de streep kwam tijdens het Nederlands kampioenschap gravel. In Wissel, bij Epe, kwam de renster van Jumbo-Visma solo over de finish. “Dit is mooi, een Nederlandse titel”, glundert ze voor de camera van de NOS.

“Er stond Behoorlijk wat publiek en er waren continu aanmoedigingen. Dan moet je proberen om een steady tempo te houden. Deze Nederlandse titel is heel mooi”, aldus Vos, die nu naast Nederlands kampioene op de weg, op de tijdrit, in het veldrijden en op de baan zich ook nationaal kampioene gravellen mag noemen.

“Ik reed vandaag op mijn crossfiets. Er zijn ook gravelfietsen, maar het gravellen een mix van alles. Je hebt verschillende type fietsen die deze ondergronden moeten aankunnen”, voegde ze er nog aan toe.

Die crossfiets heeft Vos dinsdag weer nodig, als ze in de Nacht van Woerden voor het eerst deze winter het veld in duikt. In haar regenboogtrui. “Daar heb ik heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd. Na het wegseizoen heb ik een kleine rustperiode ingelast en nu ga ik het veld in. Tijdens het seizoen neem ik nog een break met een trainingskamp.”